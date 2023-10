Milan-Juventus, Allegri è in ansia per Chiesa: le ultime sulle sue condizioni

Milan-Juventus, il tecnico livornese sta pensando all’undici da schierare domenica sera a San Siro. Tanti i dubbi da sciogliere.

La formazione che metterà in campo domenica sera contro il Milan, ad oggi, resta un rebus. Mancano ancora tre giorni alla partita di cartello della nona giornata di campionato, tra i rossoneri di Stefano Pioli – che da due settimane guardano tutti dall’alto verso il basso – e la Juventus. Per la squadra di Massimiliano Allegri è un altro “test verità”, una sfida che dirà parecchio circa le possibilità dei bianconeri di lottare per lo scudetto.

L’allenatore livornese, tuttavia, anche a San Siro dovrà fare a meno di diversi titolari. Come era già avvenuto a Bergamo con l’Atalanta e nel derby della Mole con il Torino. Due partite in cui la Signora, alla fine, se l’è cavata ugualmente, totalizzando quattro punti complessivi. Servirà una prova di carattere anche a San Siro, nonostante manchino all’appello elementi importanti. Uno di questi è capitan Danilo, tornato infortunato dalla trasferta transoceanica. Il centrale difensivo si è fatto male con il Brasile e ne avrà per almeno un paio di settimane: Allegri spera di riaverlo a disposizione almeno per la gara con l’Inter.

Milan-Juventus, Chiesa continua ad allenarsi a parte

L’altro dubbio del tecnico bianconero riguarda Dusan Vlahovic. La lombalgia sembra ormai un lontano ricordo. E lo si è visto chiaramente nel video che il club ha pubblicato questa mattina sui vari profili social.

Il centravanti serbo ha eseguito una rovesciata spettacolare in allenamento e la speranza è che possa partire dal 1′ contro il Milan. Discorso diverso invece per il suo “gemello” Federico Chiesa, impossibilitato a prendere parte anche agli impegni della nazionale. Anche oggi il numero 7 della Juve si è allenato a parte. Lo staff, come riporta Tuttosport, non ha riscontrato problemi specifici, ma l’ex viola continua ad avvertire fastidio. Difficilmente, dunque, potrà scendere in campo domenica. Di sicuro, tuttavia, si accomoderà in panchina.