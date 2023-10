Niente rescissione: la Juventus prosegue dritta per la sua strada

Niente rescissione, la Juventus ha deciso così e continua dritta per la propria strada. Il giocatore è tornato anche ad allenarsi alla Continassa

Nessuna rescissione contrattuale. Il giocatore lavorerà con i compagni da qui alla fine della squalifica di sette mesi che, di fatto, ha chiuso in anticipo la sua stagione. La Juventus ha deciso di aiutare in tutto e per tutto Nicolò Fagioli. Con i fatti, e non solo con la vicinanza delle parole.

Tuttosport spiega che la Juve ha inoltre deciso di non sospendere lo stipendio del giocatore: Fagioli in questi mesi di solo allenamento verrà regolarmente pagato dalla società. In campo si lavora agli ordini di Massimiliano Allegri, fuori dal campo Fagioli continuerà con il programma terapeutico per cercare di uscire dal demone della ludopatia che lo ha messo spalle al muro. Non osiamo realmente immaginare quello che ha passato in questi mesi difficili per lui e per quelli che gli sono più vicini.

Niente rescissione, la decisione della Juve su Fagioli

Bene così, serve questo adesso ad un ragazzo che ha solo bisogno di stare tranquillo, di uscire dai riflettori della cronaca – anche se questo sarà difficile almeno per ora e fin quando non si chiuderà tutto – e lavorare per essere pronto nel momento in cui tutta questa vicenda sarà solamente un lontano ricordo. Serve del tempo anche in questo caso. Ma passerà prima o poi.