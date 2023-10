Dalla Juventus al Psg: affare complessivo da 50 milioni di euro

La Juventus all’assalto del gioiello della Serie A: spunta anche il Paris Saint-Germain

La Juventus deve necessariamente intervenire sul mercato per tappare i buchi a centrocampo, in seguito alle vicende di Paul Pogba e Nicolò Fagioli.

I bianconeri hanno perso il centrocampista francese dopo averlo aspettato per quasi un’intera stagione. L’ex Manchester United è stato squalificato per doping, lasciando un vuoto non indifferente nel centrocampo di Massimiliano Allegri. Poco dopo è stato il turno di Nicolò Fagioli, primo nome fatto da Fabrizio Corona nel caos dello scandalo calcio scommesse. Il centrocampista ex Cremonese ha ammesso di aver scommesso anche sul calcio, ma mai sulla sua squadra. La squalifica potrebbe essere almeno di 7 mesi. Di certo Fagioli non scenderà più in campo nel corso di questa stagione. Di conseguenza il centrocampo bianconero avrà bisogno di alcuni ritocchi immediati. Anche in difesa, però, la situazione non è incoraggiante. Anche Federico Gatti è uno dei nomi venuti fuori nel caso scommesse. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna stanno lavorando già in vista di gennaio e hanno inserito diversi nomi in lista. Come sottolineato da tuttomercatoweb.com, la Juventus sarebbe fortemente interessata a Giorgio Scalvini.

Juventus, anche il PSG in corsa per Giorgio Scalvini

Il difensore classe 2003 sta salendo sempre più di livello, tanto da aver conquistato anche la titolarità con la nazionale.

Il gioiello dell’Atalanta è ormai un punto fermo di Gian Piero Gasperini che è riuscito a plasmarlo nel corso di questi mesi. Così come tutti i prodotti della Dea, anche Scalvini ha un prezzo piuttosto alto, che si aggira intorno ai 45-50 milioni di euro. La Vecchia Signora sta seguendo il giovane difensore italiano ormai da tempo e spera di stanare l’Atalanta, magari inserendo delle contropartite. Già in passato la Juventus ha intrapreso diverse trattative con l’Atalanta; questa volta, però, deve stare attenta alla concorrenza di alcune big europee, una su tutte il Paris Saint-Germain. Il club parigino ha mostrato un interesse concreto per il gioiello del club bergamasco ma non ha ancora affondato il colpo. Negli anni il PSG ha portato in Francia diversi difensori dalla Serie A, da Thiago Silva a Marquinhos e per ultimo Milan Skriniar, arrivato in estate dall’Inter.