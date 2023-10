Elisabetta Canalis, niente filtri e niente freni: nude look estremo

Elisabetta Canalis, riecco l’ex velina in lingerie. Che sorpresa per il popolo dei social: si vede praticamente tutto.

A cotanta bellezza non ci si abitua mai. Neppure se, come in questo caso, è da anni che ci si sazia del suo fascino e delle sue curve mozzafiato. No, Elisabetta Canalis non smetterà proprio mai di farci l’effetto che ci ha fatto sin dal primo istante. Di stregarci, di rubarci il cuore.

Avrà pure 45 anni, ma sembra che per lei il tempo sia una variabile del tutto controllabile. Non c’è nulla, né nel suo volto e né nel suo fisico, che tradisca la sua età. Sembra ancora la ragazzina effervescente ed esplosiva che conquistò il pubblico sin da quando, giovanissima, ballò per la prima volta sul bancone di Striscia la notizia. Sono trascorsi lustri e lustri dagli stacchetti da velina che le hanno regalato la popolarità, ma nulla da allora è cambiato. La splendida showgirl continua ad essere una delle donne più amate del Bel Paese e, in tutta onestà, non ci stupisce affatto che sia così.

Ogni volta che la Canalis irrompe sui social network con un nuovo scatto, infatti, il successo è assicurato. E non potrebbe essere altrimenti, essendo lei seguita da qualcosa come 3 milioni e mezzo di follower. Un numero impressionante, sì, perfettamente rappresentativo della sua influenza e dell’affetto che il pubblico continua a dimostrarle.

Elisabetta Canalis cala il jolly: magnetica in lingerie

La splendida Elisabetta ha da poco cambiato vita, ma non abitudini. La storia con il marito Brian Perri è giunta al capolinea ed ha già un nuovo compagno (il campione di kickboxing Georgian Ciampeanu, ndr) eppure non ha smesso di dedicarsi alle passioni di sempre. In primis, quella per la moda.

Qualche ora fa, non a caso, era a Roma, al lancio della nuova collezione di un noto brand di biancheria intima. E indovinate un po’ cosa indossava all’evento, di cui è stata beniamina indiscussa? Della lingerie, della lingerie talmente bollente che tutti i riflettori, ne siamo certi, saranno stati puntati su di lei.

Reggiseno a vista e shorts di pizzo, collant velati e trasparenze sparse: dire che la Canalis fosse sexy sarebbe estremamente riduttivo, oltre che poco veritiero. Un nude look estremo e coi fiocchi, insomma, di quelli che fan perdere il sonno.