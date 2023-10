Juventus, due colpi in canna: cosa cerca Giuntoli

Manca ancora qualche settimana a gennaio ma la Juventus sembra già pensare alla prossima sessione di calciomercato e alle mosse da compiere.

Guardare avanti è indispensabile per una società che ambisce alla vittoria dello scudetto o quantomeno ad un piazzamento utile per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Quel che è sicuro però è che a mister Allegri servono rinforzi in tutte le zone del campo.

È chiaro che dopo le defezioni di Fagioli e Pogba, che rimarranno fuori di fatto per tutta la stagione, la priorità per la Juventus adesso è rappresentata dal centrocampo. Serve almeno un innesto di spessore e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarà senz’altro seguendo già più piste per regalare all’allenatore una pedina in più in quella zona del campo. Non sono però da escludere interventi anche in altri settori considerando la volontà del club bianconero di tornare al più presto a regalare delle grandi soddisfazioni alla propria tifoseria.

Juventus, due innesti nel prossimo mercato: gli identikit

Come dicevamo la missione del direttore sportivo è stata già decisa. Certo è che non è facile operare sul mercato senza avere a disposizione dei grossi budget. A gennaio bisognerà saper cogliere al volo delle occasioni che potrebbero presentarsi, magari calciatori che trovano poco spazio altrove e vogliono rilanciarsi.

Il giornalista Giovanni Albanese su Youtube ha parlato proprio dei possibili movimenti della Juventus a centrocampo. Spiegando come la dirigenza si stia concentrando sull’arrivo di una mezzala classica e di un calciatore offensivo che sappia giocare a ridosso delle punte. Niente nomi, ma un identikit preciso di chi può essere utile alla causa e magari essere una colonna della Juve non solo del presente ma anche del futuro. Una cosa è certa, che non si lesineranno gli sforzi per far sì che si possa sognare in grande.