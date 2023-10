Il futuro è già scritto: “Palladino nuovo allenatore della Juventus”

La Juventus viaggia ormai spedita verso il prossimo duro impegno di campionato che l’attende contro il Milan.

Sarà lo scontro clou della domenica sera quello tra i rossoneri di Pioli e l’undici di Allegri, un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions League. I bianconeri hanno bene in mente quello che sarà il traguardo minimo da inseguire, appunto il quarto posto che garantisce l’accesso alla competizione europea.

Torneo che garantisce degli introiti economici fondamentali per le casse della Juventus. Che già quest’anno deve fare a meno di risorse che sarebbero servite, eccome, per rinforzare la squadra. Il sogno dei tifosi è quello di conquistare lo scudetto, ma in caso di mancata possibilità di lottare per il tricolore non bisognerà perdere la testa e cercare di agguantare il piazzamento.

Juventus, Longo: “Prima o poi Palladino…”

Alla fine della stagione, complice anche i risultati che saranno conquistati, si faranno le valutazioni sul lavoro della squadra bianconera. Mister Allegri è saldamente al timone della Juventus, ma in futuro le cose potrebbero anche cambiare. I tifosi vorrebbero vedere Conte o Zidane sulla panchina dei bianconeri, per ora però soltanto ipotesi fantasiose.

❗️🗣 Penso che Palladino, prima o poi, siederà sulla panchina della Juventus: ha tanti estimatori e conosce già l’ambiente. [Daniele Longo – Juventibus via AJ] — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) October 19, 2023

Daniele Longo a “Juventibus” ha spiegato come possa essere anche un’altra l’idea dei bianconeri. “Credo che Palladino prima o poi siederà sulla panchina della Juve. Ha molti estimatori e ha il vantaggio di conoscere già l’ambiente” sono le sue parole. Palladino sta facendo molto bene sulla panchina del Monza. Dopo aver conquistato la salvezza nella passata stagione, anche in questa sta ottenendo buoni risultati abbinati ad un gioco piacevole e frizzante.