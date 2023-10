Ricorso inammissibile, sconfitta a tavolino UFFICIALE: la classifica cambia ancora

Siamo ormai pronti a vivere un altro weekend di calcio, con la serie A che torna dopo la sosta che c’è stata per le nazionali.

Non sono certo mancate in questo periodo le partite da vedere in tv per gli appassionati di calcio, viste le qualificazioni che hanno tenuto banco. Ora però si guarda avanti, ad un campionato che è pronto a regalare delle grandi emozioni in questi giorni. Il clou sarà un Milan-Juventus che promette scintille. In palio ci sono punti per la zona Champions League che nessuno vuole perdere.

Chiaramente non si giocherà solo nei tornei professionistici. In campo nel weekend andranno anche i dilettanti, che con grande spirito di sacrificio giocano con passione su palcoscenici magari meno prestigiosi ma sui quali si respira il grande amore nutrito nei confronti di questo sport.

In Toscana squadra penalizzata anche di un punto: ecco perché

Nel mondo dei dilettanti non mancano mai i casi da esaminare per il giudice sportivo, casi che sono decisamente diversi da quelli che si vedono sui campi professionistici. In questo caso per capire quanto accaduto bisogna fare un passo indietro.

Siamo in Prima Categoria in Toscana dove la sfida tra la Ginestra Fiorentina e la Quarrata Olimpia si è chiusa sul punteggio di 1-3 con il fischio finale che è arrivato un minuto prima del 90′. I padroni di casa hanno deciso di fare ricorso, ma il giudice sportivo non lo ha ritenuto ammissibile essendo stato presentato oltre i termini, come si legge su “Tuttocampo”. Ma non solo. Perché dopo le proteste della Ginestra (due gli espulsi) l’arbitro, solo negli spogliatoi, si è accorto dell’errore commesso invitando le due squadre in campo. Ma solo la Quarrata lo ha fatto, i padroni di casa, di fronte al diniego di veder annullare le espulsioni, sono rimasti negli spogliatoi. Pertanto il giudice ha dato partita persa a tavolino alla Ginestra, aggiungendo una sanzione di 150 euro e un punto di penalizzazione.