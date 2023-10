Addio Juventus, Pioli gli promette la titolarità e sceglie il Milan

Non mancano mai i rumors di calciomercato in casa Juventus anche a poche ore da un match molto importante per i bianconeri.

Domenica sera l’undici allenato da Massimiliano Allegri sarà atteso tra un durissimo banco di prova. La Juve sarà infatti ospite del Milan in un confronto che mette in palio punti d’oro per la zona Champions League. Chiudere tra le prime quattro della graduatoria è l’obiettivo comune alle due squadre.

Mister Allegri in queste ore sta valutando le condizioni di diversi suoi uomini, rientrati dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Ci saranno diverse assenze ma l’allenatore senz’altro metterà in campo la miglior formazione possibile nel tentativo di portare a casa del risultato. Alle trattative di calciomercato in queste settimane ci penserà invece il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Che a gennaio potrebbe portare qualche rinforzo alla corte dell’allenatore per far sì che lo stesso abbia maggiori alternative soprattutto in mezzo al campo.

Juventus, il Milan in pole per Phillips: ecco perché

Si sono fatti diversi nomi in quest’ultimo periodo come possibili rinforzi per la Juventus proprio a centrocampo. Da Jorginho a Thuram Jr, passando per altre valide alternative. Tra questi anche Kalvin Phillips, mediano del Manchester City di Guardiola e della nazionale inglese. Un “mastino” dotato di tecnica che può essere molto utile ad Allegri.

Phillips al City non è un titolare, ha poco spazio. E per questo potrebbe cambiare aria, anche a gennaio, nel tentativo di trovare una squadra che gli garantisca la possibilità di giocare. “Tribal Football” spiega che Newcastle e Bayern Monaco seguono con attenzione questo calciatore. Che potrebbe arrivare anche in Italia ma non alla Juventus. Il Milan di Pioli infatti lo starebbe corteggiando e sarebbe pronto a garantirgli proprio quello che Phillips (ma anche il City che lo darebbe in prestito) vorrebbe. Ovvero una maglia da titolare.