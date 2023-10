Bomba Sportmediaset: la Juventus sta per chiuderlo a zero

Calciomercato Juventus, un operazione dal costo zero. Lo potrebbe chiudere così: i dettagli del possibile arrivo.

La Juventus sta lavorando attivamente sul mercato per migliorare la sua rosa in vista della prossima stagione, e l’ultimo nome che circola è quello di Mario Hermoso. Secondo quanto riportato da ‘SportMediaset’, la Vecchia Signora ha messo nel mirino il difensore spagnolo, e l’operazione potrebbe avvenire a parametro zero.

Hermoso, difensore centrale noto per la sua versatilità e la capacità di giocare sia nel centro della difesa che sulla fascia sinistra, è attualmente sotto contratto con l’Atlético Madrid. Tuttavia, il suo contratto scadrà a breve, aprendo la porta a una possibile mossa in un nuovo club.

Hermanoso a parametro zero: la Juventus ci pensa

La Juventus, sotto la guida di Massimiliano Allegri, sta cercando di rafforzare il reparto difensivo, e Hermoso sembra rappresentare una scelta interessante. L’attuale terzino sinistro della Juventus, Alex Sandro, potrebbe perdere il suo posto nella rosa a disposizione di Allegri, e Hermoso sarebbe una soluzione affascinante per colmare questa possibile lacuna.

La versatilità di Hermoso è una delle sue principali caratteristiche distintive. La sua capacità di giocare in diverse posizioni difensive aggiungerebbe una flessibilità preziosa all’assetto difensivo della Juventus. Inoltre, la sua esperienza in campionati competitivi come La Liga potrebbe dimostrarsi un vantaggio significativo. Se l’operazione andasse in porto, rappresenterebbe un’aggiunta importante alla squadra bianconera, rafforzando ulteriormente la difesa. Tuttavia, la concorrenza per l’acquisizione di Hermoso potrebbe essere feroce, con altri club europei che potrebbero essere interessati al suo talento. Al momento, si tratta ancora di voci di mercato, ma il potenziale arrivo di Mario Hermoso alla Juventus suscita grande interesse tra i tifosi. La finestra di trasferimento estiva si preannuncia emozionante per i sostenitori della Juventus, che guardano con speranza alla formazione di una squadra competitiva in vista delle sfide che li attendono.