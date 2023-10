Calcio, red carpet altamente infiammabile: abito audace, si vede tutto

Calcio, i paparazzi e i presenti non riuscivano a toglierle gli occhi di dosso: è suo l’abito più audace e sexy della serata.

Chi non segue il calcio femminile potrebbe non aver mai sentito parlare di lei. O forse sì, perché di recente ha segnato uno di quel gol che stravolgono il corso degli eventi e che sono in grado di far prendere ad essi una piega del tutto inaspettata. Uno di quei gol destinati, come se non bastasse, a passare alla storia.

Lei è Chloe Kelly, attaccante del Manchester City e della nazionale inglese. Il calcio, manco a dirlo, è la sua vera passione. Di acqua sotto i ponti ne è passata tantissima da quando, ancora ragazzina, saliva a bordo del bus numero 92 che dalla zona ovest di Londra la portava a Wembley. Guardava i suoi campioni giocare e sognava di poter fare, un giorno, lo stesso. Come nella più bella delle favole, quel suo desiderio si è realizzato. Oggi la “piccola” tifosa della Nazionale inglese ha 24 anni ed è una delle stelle più luminose della lega femminile.

Ed è, soprattutto, la beniamina che in occasione dell’Europeo 2022 ha regalato all’Inghilterra la coppa tanto bramata. Sì, è stata proprio lei, al 110′, a segnare il gol decisivo e a decretare, quindi, chi tra le inglesi e le atlete della Germania meritasse di portare a casa quell’ambitissimo trofeo. Un successone senza precedenti che le valse nientepopodimeno che i complimenti della regina, allora ancora in vita, e del principe William, erede al trono.

Calcio, Chloe Kelly sotto i riflettori: quell’abito è illegale

Una stella lo era anche prima, la talentuosissima Chloe, ma va da sé che quel gol le abbia sconvolto la vita. Ora è molto più mondana di prima, dal momento che tutti la cercano e tutti la invitano.

Qualche ora fa, ad esempio, ha preso parte ad un evento molto speciale, insieme alla “crema” di Londra e dintorni. C’era anche la Kelly tra le ospiti del Glamour Women of the Year Awards, in occasione del quale l’attaccante del Manchester City ha ben pensato di sfoggiare un outfit di quelli che non lasciano troppo spazio all’immaginazione.

Il suo fisico bestiale, modellato dal tantissimo allenamento in campo e in palestra, era deliziosamente imprigionato in un abito da vera diva. Un vestito minimal, cortissimo e dalla scollatura piuttosto profonda, che le lasciava costole addome e gambe in bella vista. Un capo super piccante per un red carpet altamente infiammabile.