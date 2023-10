Il ritorno di Conte: il via libera è arrivato prima di Milan-Juventus

Adesso la situazione potrebbe già stravolgersi definitivamente. Ecco cosa potrebbe succedere in queste circostanze.

Come scrivono dal ‘The Sun’, il futuro dell’allenatore Graham Potter sembra essere al centro delle attenzioni nel mercato delle panchine di Serie A.

Il tecnico starebbe già aspettando una mossa ufficiale dal Napoli, ma al tempo stesso, è in attesa di una possibile chiamata dal prestigioso Manchester United, in sostanza, una delle due panchine potrebbe essere prossima. Ciò, in caso di Napoli, non ci sarebbe più spazio per Conte che in questa eventualità sarà libero per la Juventus.

Potter al Napoli e Conte alla Juventus

Il Napoli, campione in carica della Serie A, sta cercando già un sostituto di Garcia e sembra che Graham Potter sia uno dei principali candidati per il ruolo. Potter, noto per la sua abilità tattica e la capacità di lavorare con squadre giovani, rappresenterebbe una scelta interessante per il club azzurro. Tuttavia, il destino di Potter è legato anche a un’altra situazione: quella dell’attuale allenatore del Manchester United. Se i Red Devils dovessero decidere di effettuare un cambio in panchina, Potter potrebbe essere chiamato a dirigere una delle squadre più iconiche del calcio inglese. Questo rende la sua posizione attuale un po’ incerta, poiché attende di vedere cosa succederà a Manchester.

Nel frattempo, un altro nome circola come possibile candidato per la panchina del Napoli: Antonio Conte. Tuttavia, con l’attesa di Potter per una decisione del Manchester United, Conte potrebbe diventare un’opzione più concreta per la Juventus, che cerca un successore per Massimiliano Allegri. Questo balletto di allenatori evidenzia quanto il mercato dei tecnici sia dinamico e in continua evoluzione. Le squadre di calcio di alto livello cercano sempre di trovare il giusto equilibrio tra l’allenatore giusto per il proprio progetto e le opportunità disponibili. Per Graham Potter, la scelta tra il Napoli e il Manchester United rappresenta una decisione cruciale per il suo futuro, e il calcio mondiale sta aspettando di vedere quale sarà la sua prossima mossa.