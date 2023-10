“Occasioni giuste”: Giuntoli allo scoperto sulle mosse di mercato

Nel pre-partita di Milan-Juventus Cristiano Giuntoli ha rilasciato un’intervista soffermandosi anche sul mercato

Il direttore dell’area sportiva della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato nel pre-partita di Milan-Juventus, valevole per la 9a giornata di Serie A.

Il ds si è soffermato naturalmente sul big match di San Siro che vedrà la squadra di Allegri affrontare un test importante contro l’attuale capolista del campionato. Il primo Milan-Juve di Giuntoli nei panni di dirigente bianconero che certamente gli suscita anche un pizzico di emozione: “Sicuramente per me è il primo Milan Juventus a San Siro e ha un sapore speciale. Detto questo dobbiamo sapere quale è il nostro reale obiettivo che è la Champions League, cercare di crescere da questi confronti cosi importanti”. Giuntoli, però, si è espresso anche sul caso Fagioli, uno dei nomi più chiacchierati del momento nelle ultime settimane in Italia, in merito al caso scommesse che lo ha visto protagonista e che lo costringerà a scontare una squalifica di 7 mesi.

Juventus, Giuntoli vicino a Fagioli. Poi sul mercato: “Se ci saranno occasioni cercheremo di coglierle”

Di seguito Giuntoli sul caso calcioscommesse che ha coinvolto Nicolò Fagioli: “Sicuramente Nicolò ha fatto un errore e pagherà per questo.

Noi gli saremo vicini nel suo percorso sia tecnico che sociale. Siamo una famiglia quindi gli stiamo molto vicini, il fatto che lui sia allo stadio è un bel segnale”. Alla domanda sul mercato, il ds bianconero non si è sbilanciato, sottolineando la volontà di dare spazio anche a giovani che fin ora ne hanno avuto poco: “Mercato? In questo momento dobbiamo valutare ancora ragazzi che hanno avuto meno spazio come Iling-Juior e Nicolussi Caviglia che vengono dal nostro settore giovanile e questo certifica l’ottimo lavoro che stiamo facendo in questo senso. Detto questo a gennaio se ci saranno occasioni giuste le valuteremo“.