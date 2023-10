Calciomercato Juventus, dal ‘bianconero’ al Bayern: decisione lampo

Calciomercato Juventus, preferità il Bayern Monaco alla fine. La decisione è arrivata e il club tedesco è pronto ad accoglierlo.

Il difensore del Tottenham Hotspur, Eric Dier, potrebbe essere destinato a un sorprendente trasferimento al Bayern Monaco, secondo quanto riportato dai funzionari del club bavarese, il giocatore, in passato, è stato a lungo tempo un osservato speciale della Juventus.

Questa mossa potrebbe avere luogo durante la finestra di mercato di gennaio e rappresenterebbe un cambiamento significativo nella carriera del giocatore inglese. Dier sta affrontando una situazione difficile al Tottenham, poiché non rientra nei piani del nuovo allenatore. Micky van de Ven e Cristian Romero sono diventati la partnership preferita di Postecoglou in difesa, e Dier non ha ancora fatto apparizioni in competizioni ufficiali in questa stagione.

Dier verso il Bayern Monaco: operazione per gennaio

Mentre il Tottenham è carente in opzioni difensive centrali, Dier potrebbe essere schierato come titolare se uno dei titolari si infortuna. Tuttavia, sembra che Dier voglia conquistarsi un posto da titolare regolare in un altro club, basato sulle sue prestazioni piuttosto che sulle circostanze. Per il Tottenham, un trasferimento di Dier a gennaio ha senso anche dal punto di vista finanziario, poiché il contratto del giocatore scade alla fine della stagione, rendendo questa l’ultima opportunità per incassare denaro dalla sua cessione.

Negli ultimi tempi, Dier è stato oggetto di speculazioni riguardo a possibili trasferimenti a club come la Roma e lo Sporting, guidato da Jose Mourinho, dove Dier ha iniziato la sua carriera. Tuttavia, secondo il podcast tedesco “Bayern Insider,” Dier potrebbe sorprendentemente trasferirsi ai campioni in carica della Bundesliga, il Bayern Monaco. Thomas Tuchel, allenatore del Bayern, sta cercando un nuovo centrocampista e sembra che Dier sia stato incluso in una lista di due possibili obiettivi, insieme alla stella del Milan, Pierre Kalulu. Affare saltato per la Juventus, almeno fino ad oggi.