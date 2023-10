Premier League, wag da bollino rosso: spacco e scollatura vietati ai minori

Premier League, sul red carpet lui non c’è, ma gli occhi sono tutti per il suo abito superlativo: sexy è dire poco.

Non è né la prima e né l’ultima ad aver postato qualcosa di così caliente sui social network. Eppure, bisogna ammettere che le sue foto e i suoi video hanno qualcosa in più. Sarà che ci sa fare, sarà che ha un fascino ineguagliabile e che Madre Natura è stata particolarmente generosa, con lei.

Sta di fatto che se c’è una wag che merita, tra le tante in circolazione, il titolo di più sexy in assoluto, beh, con lei in gara non ce n’è assolutamente per nessuno. Stiamo parlando di Marta Diaz, modella ed influencer di fama mondiale nonché dolce metà di uno dei campioni della Premier League, ovvero Sergio Reguilon. O forse sarebbe meglio parlare al passato, dal momento che stando alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore i due avrebbero rotto da qualche giorno. Stavano insieme da diversi anni, dal 2019 di preciso, e formavano una delle coppie di celebrities più solide e longeve del panorama sportivo.

Negli ultimi tempi, però, qualcosa deve essersi incrinato. I due piccioncini hanno smesso di recarsi insieme agli eventi mondani e tanto era bastato per insospettire la fandom e il popolo dei social. E sembra avesse ragione chi aveva ipotizzato che si fossero detti addio. Non si tratta di una sciocca strategia per fare un po’ di hype. Pare, anzi, che la rottura sia stata piuttosto dolorosa per entrambi, ma soprattutto per Marta.

Premier League, l’abito post-rottura è il più sexy di tutti i tempi

Ecco perché la Diaz, beniamina dei social network, non era in compagnia di Reguilon al lancio della docuserie, targata Prime Video, incentrata sulla vita della modella ed influencer molto amica del campionissimo di tennis Carlos Alcaraz.

Il difensore del Manchester United non era in platea e non era neanche sul red carpet insieme alla sua storica fidanzata, motivo per il quale è ormai assodato che non siano più una coppia. Lei, indipendentemente dagli affari di cuore, si è mostrata raggiante e in formissima.

In quanto star della serata, ha indossato peraltro l’abito più sexy che sia riuscita a trovare nelle boutique spagnole. D’un rosso fiammante, è caratterizzato da una scollatura vertiginosa e da uno spacco altrettanto profondo che hanno messo bene in mostra il suo fisico scultoreo e praticamente perfetto.