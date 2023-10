Real Madrid-Juventus, incrocio ad alta quota: 50 milioni sul piatto

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti fa lo sgambetto alla Juventus, mettendo sul piatto 50 milioni per il gioiello portoghese

Il calciomercato invernale si avvicina e la Juventus sta cercando di portarsi avanti, così da non farsi trovare impreparata a gennaio.

Negli ultimi mesi gli avvenimenti inaspettati hanno sconvolto i piani della società, in particolare i casi di squalifica di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. A centrocampo la Juventus è in grande emergenza e dovrà cercare di intervenire il più velocemente possibile. Anche in difesa, però, Allegri non se la passa esattamente bene. Gli infortuni di Danilo e Alex Sandro hanno complicato la situazione, tanto che contro il Milan nell’ultimo turno di campionato è sceso in campo il classe 2005 Dean Huijsen. Cristiano Giuntoli insieme a Giovanni Manna sta lavorando anche sul fronte difesa e guarda con particolare attenzione ai profili della nuova generazione. Naturalmente i nomi di maggior talento hanno prezzi molto alti, quasi inaccessibili per la Juventus. Uno di questi, però, è finito nel mirino del Real Madrid che in genere quando punta un giovane riesce sempre a farlo suo.

Juventus, il Real Madrid spinge per Antonio Silva: suggestione sfumata

Il Real Madrid sta cercando un nuovo nome per la difesa e ha una vasta gamma di nomi nella propria lista.

Uno di questi è Gonçalo Inàcio, classe 2001 dello Sporting CP ma soprattutto il classe 2003 del Benfica Antonio Silva, come sottolineato da fichajes.net. A soli 19 anni il portoghese è già uno dei pezzi pregiati del club di Lisbona, ennesimo prodotto del Benfica così come Joao Neves. Si tratta di un difensore fisico ma dotato di buone doti tecniche. Fino ad ora ha collezionato 7 presenze nel campionato portoghese, trovando anche un gol. In Champions è sceso in campo due volte, se pur la squadra di Schdmit non stia trovando i risultati che sperava. Ad oggi il suo valore di mercato è decisamente alto, di circa 80 milioni di euro. Almeno questa è la cifra di partenza dalla quale parte il Benfica per sedersi al tavolo e trattare. Antonio Silva è finito nelle grazie di numerosi club, anche della Juventus che ha urgenza di trovare un nuovo difensore, visto il reparto decisamente corto. Florentino Perez, però, sarebbe disposto a sborsare 50 milioni di euro per prelevare il gioiello portoghese dal Benfica che, però, può farsi forte del contratto che lega il difensore fino al 2027, alzando quindi il tiro. La Juventus certamente non ha la forza economica per arrivare a una tale cifra.