‘Scippo’ dalla Premier: la Juventus saluta la storia

La Juventus rinuncia al colpo in difesa dalla Liga: Le Normand conteso da due club di Premier

Sono tanti i difensori che stanno venendo fuori nell’ultimo periodo e che stanno dando segnali forti sia nei rispettivi campionati che in campo internazionale.

Antonio Silva del Benfica è uno di quelli ad aver attirato maggiormente l’attenzione, anche in relazione all’età (19 anni). Spicca anche Gonçalo Inacio dello Sporting CP, altro talento della nuova generazione. Un profilo leggermente più esperto ma altrettanto giovane e di talento è Robin Le Normand, uno dei difensori più chiacchierati del momento. Il classe ’96 di origini francesi, è già un pilastro della Real Sociedad e si sta facendo largo anche nella nazionale spagnola. Tanti club lo stanno seguendo da diverso tempo e la Juventus fa parte di questi. Sia in Liga che in Champions League sta dimostrando grande solidità, anche contro avversari del calibro di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, affrontati di recente nel girone. Le principali candidate all’acquisto di Le Normand, però, sono due big di Premier League; si tratta di Liverpool e Manchester United.

Juventus, Le Normand conteso da Liverpool e Manchester United

Entrambi i club inglesi sono alla ricerca di un rinforzo difensivo e, come sottolineato da TEAMtalk, sia United che Liverpool sarebbero sulle tracce di Le Normand.

Il difensore ha di recente esteso il suo contratto con la Real Sociedad fino al 2026, con una clausola rescissoria di 50 milioni di euro che potrebbe attivarsi e che ha acceso la lampadina nei due club di Premier. Una cifra decisamente considerevole e fuori portata per la Juventus. Ma non per Liverpool e Manchester United che hanno la forza economica per un investimento di questo tipo. Come successo in estate con Moises Caicedo, anche questa volta i Reds potrebbero aprire un duello di mercato prolungato. Questa volta, però, con i Red Devils. La Juventus proverà a trovare lo spiraglio giusto, ma molto dipenderà anche dal piazzamento dei bianconeri al termine della stagione. Senza la Champions è quasi impossibile ce Le Normand accetti di sposare il progetto della Vecchia Signora.