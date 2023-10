Juventus, primo round senza esiti: obiettivo 2027

Il calciomercato della Juventus è sempre un argomento di grande attualità tra i tifosi bianconeri a poche settimane dalla riapertura del mercato.

Il mese di gennaio ormai è alle porte e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà cercare all’inizio del 2024 di trovare dei volti nuovi per rinforzare la squadra allenata da Massimiliano Allegri. La missione principale è quella di riuscire ad agguantare almeno il quarto posto in classifica.

Tuttavia non è un mistero che il grande sogno dei tifosi della Juventus e quello che la propria squadra riesca a lottare per la vittoria dello scudetto. Un successo che cancellerebbe in un colpo solo le delusioni accumulate negli ultimi mesi per le vicissitudini extra societarie che hanno portato ad una penalizzazione lo scorso anno in classifica e all’esclusione dalle coppe europee. C’è ancora tanta strada da compiere, ma i buoni risultati di questo inizio di stagione fanno ben sperare per il futuro.

Juventus, primo passo verso il rinnovo di Chiesa

A proposito di futuro, è scontato che i bianconeri prima di pensare a volti nuovi devono cercare di blindare i pezzi pregiati della sua rosa. Il primo tassello è arrivato nei giorni scorsi con il rinnovo del difensore Gatti, che ha firmato un accordo fino al 2028. Ora toccherà agli altri, da Bremer a Chiesa.

#Juventus: l’incontro di oggi con l’entourage di #Chiesa è servito per effettuare i primi ragionamenti in chiave rinnovo. Prima ipotesi: estendere la scadenza fino al 2027. Seguiranno altri colloqui per entrare, gradualmente, nel vivo 7️⃣⚪️⚫️@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) October 26, 2023

A proposito di quest’ultimo, come riportato dal giornalista Romeo Agresti oggi è andato in scena un incontro tra la dirigenza e l’entourage del giocatore. Nessun accordo, ma un primo passo in ottica rinnovo fino al 2027 e sondare la disponibilità. Di incontri ce ne saranno altri nelle prossime settimane per avvicinarsi sempre più all’obiettivo.