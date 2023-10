52 milioni di euro: così la Juventus cede Federico Chiesa

Due grandi club internazionali sembrano molto interessati al talento bianconero e metterebbero sul piatto un’offerta importante.

Il calciomercato è sempre ricco di sorprese e in questa occasione il nome di Federico Chiesa, attaccante della Juventus, sta attirando l’attenzione di due club di Premier League: il Tottenham e il Newcastle, secondo quanto riportato da ‘Fichajes’.

Questo non è il primo flirt di Chiesa con i club della Premier League. Durante l’estate, si era parlato di un possibile trasferimento al Liverpool, e anche il Manchester United era stato associato al giocatore in diverse occasioni. All’inizio di ottobre, ‘Calciomercato.it’ aveva riferito che Chiesa, il cui contratto con la Juventus scadrà tra 18 mesi a gennaio, non aveva intenzione di rinnovare a meno che non gli fosse offerto uno stipendio in linea con quello di Dusan Vlahovic.

Chiesa desiderato in Premier League: Tottenham e Newcastle lo vogliono

Inoltre, si è fatto il presupposto che il giocatore italiano potrebbe considerare un’uscita se la Juventus non riuscisse a qualificarsi per la Champions League, situazione che, in questo momento, la società vuole evitare dato che la qualificazione tra le prime quattro sarà l’obiettivo minimo della stagione. Questa situazione, però, ha nuovamente messo in discussione il suo futuro, con Tottenham e Newcastle che tengono d’occhio da vicino la situazione. Si è persino suggerito che un’offerta di circa 52 milioni di sterline potrebbe convincere la Juventus a considerare la vendita di uno dei suoi asset più preziosi ma le ultime novità parlano anche di una volontà da parte del club di cercare al più presto il rinnovo del giocatore.

Per gli Spurs, che hanno ceduto Harry Kane nell’ultima finestra di mercato estiva, l’acquisto di Chiesa potrebbe rappresentare un passo importante. Sotto la guida di Ange Postecoglou, il Tottenham ha sorpreso molti. Anche se la corsa per il titolo potrebbe essere un compito arduo, la qualificazione alla Champions League rappresenta un obiettivo realistico. Se Chiesa diventerà un occasione sul mercato la prossima estate, gli Spurs e il loro allenatore prenderanno seriamente in considerazione l’opportunità di aggiungere questo talentuoso attaccante in rosa, che potrebbe diventare una pedina fondamentale nella loro lotta per competere nell’élite del calcio inglese. Resta da vedere come si svilupperanno le trattative e se Chiesa farà il salto in Premier League o rimarrà alla Juventus come, invece, sperano i tifosi ma anche gli addetti ai lavori in casa bianconera.