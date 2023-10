Fulmine a ciel sereno Juventus: addio in dirigenza

Calciomercato Juventus, adesso è ad un bivio, potrebbe lasciare la Juventus per andare in Spagna: i dettagli della situazione.

Nel mondo del calcio, le voci dei trasferimenti e delle trattative sono spesso all’ordine del giorno, e questa volta sembra che il Granada abbia puntato gli occhi su un importante dirigente della Juventus. Matteo Tognozzi, attualmente Capo degli Osservatori dei bianconeri, è stato identificato come l’obiettivo principale del Granada per il ruolo di Direttore Sportivo.

Questo potrebbe essere una mossa strategica da parte del club spagnolo per portare esperienza e leadership nella gestione del lato sportivo del calcio. La posizione di Direttore Sportivo è cruciale in qualsiasi club, in quanto implica la responsabilità di pianificare le strategie di mercato, gestire le trattative per i trasferimenti dei giocatori e supervisionare il reparto sportivo del club nel suo complesso.

Tognozzi al bivio: c’è il Granada nel suo futuro

Al momento, l’eventuale trasferimento di Tognozzi al Granada è ancora in fase di discussione e non è stato reso ufficiale. Tuttavia, sembra che ci possa essere una decisione imminente nei prossimi giorni. I tifosi e gli appassionati del calcio saranno ansiosi di vedere come si svilupperà questa trattativa e se Tognozzi si unirà alla squadra spagnola per portare la sua esperienza dal mondo della Juventus al Granada. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi su questa storia.

Stando però all’indiscrezione lanciata da ‘Nicolò Schira’ su Twitter, adesso, la possibilità di un addio direzione Granada sembra sempre più concreta.