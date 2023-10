Szczesny via dalla Juventus: destinazione choc a titolo definitivo

Destino suggestivo per il portiere polacco della Juventus, adesso, potrebbe esserci la big d’Europa nel suo futuro.

Il mercato dei trasferimenti nel mondo del calcio è sempre un palcoscenico di sorprese e cambiamenti, e sembra che Wojciech Szczęsny, il portiere polacco della Juventus, sia al centro di una possibile mossa che potrebbe portarlo, addirittura, al Real Madrid.

Come scrivono dal portale spagnolo ‘Fichajes’, il contratto di Szczesny con la Juventus scade nel 2025, ma sembra che il piano della squadra italiana sia quello di cederlo durante l’estate per evitare che diventi un parametro zero l’anno successivo. L’obiettivo della Vecchia Signora sarebbe quello di ottenere almeno 10 milioni di euro per il trasferimento di Tek, considerando anche variabili aggiuntive.

Szczesny al Real Madrid come alternativa di Kepa

Il portiere polacco gode di una solida reputazione ed è stato il titolare della Juventus per diversi anni. Ora, però, sembra che il club stia aprendo a nuove opportunità per Szczesny. Il Real Madrid è uno dei club che sembra interessato al giocatore e potrebbe rappresentare una grande opportunità per chiudere la carriera ai vertici.

I blancios stanno cercando da tempo un portiere di alto livello per sostituire Courtois e certamente il polacco, data la sua grande esperienza, potrebbe essere l’operazione giusta. L’infortunio del portiere belga ha costretto il Real Madrid a prendere in prestito Kepa, ma l’opzione di un trasferimento permanente per il portiere spagnolo è complicata a causa delle richieste elevate del Chelsea. Considerando anche che Andriy Lunin lascerà il club alla fine della stagione, sembra che il momento sia propizio per il Real per acquisire un nuovo portiere, e Szczęsny sembra essere l’opzione preferita dalla dirigenza. Le trattative e le decisioni finali devono ancora essere prese, ma questa potrebbe essere una mossa interessante per entrambe le parti coinvolte, offrendo a Szczesny un nuovo inizio al Real Madrid e al Real Madrid una solida alternativa in porta. Resta da vedere come si svilupperanno gli eventi in questo affare di calciomercato e se la Juventus sarà aperta a questa opzione. Non ci resta che attendere un verdetto sul mercato.