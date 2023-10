“Chi non salta è un gobbo juventino”: epic fail in diretta, è successo ancora

Coro anti-juventino, ci risiamo. Quello che era già accaduto in Polonia si è verificato anche a Vienna: ecco cosa è successo.

Non è la prima volta che succede. Già nello scorso mese di giugno, in occasione della premiazione dell’Europeo a squadre di atletica leggera che si era svolta a Chorzow, in Polonia, avevamo assistito alla stessa gaffe. E non ci aspettavamo, quindi, che potesse accadere nuovamente.

Invece, qualche ora fa, benché contesto e scenario siano completamente cambiati, qualcuno ha fatto il bis. Involontariamente, si spera, sebbene l’episodio abbia comunque infastidito le “vittime” di questo coro. Ma iniziamo dal principio e senza fretta. Cominciamo col dire, quindi, che teatro dell’episodio è stato lo stadio di Vienna che sta ospitando, in questi giorni, l’Erste Banke Open. Un torneo di tennis Atp, di categoria 500, che è uno tra gli appuntamenti più importanti di fine stagione. Gli farà seguito il Masters 1000 di Parigi-Bercy; dopodiché, ci saranno le Finals e poi calerà il sipario sulla stagione.

A Vienna, nel pomeriggio di giovedì, si sono sfidati due tennisti italiani: il numero 1, Jannik Sinner, e il suo connazionale Lorenzo Sonego. Ad aggiudicarsi il match è stato Sinner, che è ora il quarto più forte giocatore al mondo. Durante un cambio campo, nel bel mezzo della sfida, qualcuno dietro le quinte del torneo si è reso protagonista di un vero e proprio scivolone.

Coro anti-juventino al derby Sinner-Sonego: scivolone a Vienna

Proprio come era già successo in Polonia a giugno, dagli altoparlanti si è diffuso un brano italiano, scelto probabilmente perché in tema con il derby che si stava disputando in quel momento.

A Vienna, durante un cambio campo della partita tra Sinner e Sonego, il DJ ha fatto partire ‘Sarà Perché Ti Amo’ in una versione un po’ particolare. 😅 E quella versione è… questa. 👇 “E chi non salta è un gobbo juventino”. pic.twitter.com/hcbUAo8SKf — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) October 26, 2023

E sarebbe stato bello, effettivamente, sentire le strofe di Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Se non fosse che chi “dirigeva” la musica ha inavvertitamente mandato in diffusione la versione anti-juventina del mitico brano italiano e non, come auspicabile, quella originale.

Sinner e Sonego (che tifa per il Torino, dettaglio di non poco conto), capito l’epic fail, se la sono risi di gusto. Un po’ meno la tifoseria bianconera, magari, che si è beccata un coro avverso in un contesto nel quale di tutto si “parlava” tranne che di calcio e di Juventus.