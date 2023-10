Era alla Juventus dal 2017: l’addio ora è UFFICIALE

Era alla Juventus dal 2017, si conclude l’avventura professionale torinese del giovane manager: la sua carriera proseguirà in Spagna.

L’addio era nell’aria. Ma l’ufficialità è arrivata solo qualche minuto fa, con la Juventus che l’ha appena comunicato in una nota apparsa sul sito del club bianconero. Dopo sette anni lascia la società di via Druento per intraprendere una nuova avventura professionale: stiamo parlando di Matteo Tognozzi, che finora ha svolto il delicato ruolo di capo scouting.

Lo attende un incarico altrettanto importante e prestigioso, e cioè quello di nuovo direttore sportivo del Granada, club che milita nella Liga spagnola. La società andalusa, infatti, ha appena ufficializzato l’addio di Nico Rodriguez ed il sostituto dovrebbe essere proprio Tognozzi, alla Juventus dal 2017. Si tratta di uno dei manager più apprezzati, in rampa di lancio già da diverso tempo: nonostante la giovane età – ha solamente 36 anni – Tognozzi ha accumulato esperienze all’estero, con lo Zenit, il Bayer Leverkusen e l’Amburgo.

Ecco il comunicato della Juventus, che ripercorre tutta la sua avventura torinese. “Matteo ha messo per anni il suo talento – si legge nella nota – il suo valore e la sua esperienza nel delicato lavoro di scouting al servizio del club”.

La Juventus ringrazia Matteo Tognozzi. Si conclude un percorso insieme iniziato nel 2017 🤝⚪⚫ 🔗 https://t.co/r5AVhqa7bR pic.twitter.com/bTiJOqWRPx — JuventusFC (@juventusfc) October 27, 2023

“Inizialmente ha ricoperto il ruolo di Foreign Countries Scouting Supervisor, da marzo 2018 è diventato Scouting Manager, da novembre 2022 Head of Scouting. Il suo focus, si diceva, è stato appunto la ricerca di giovani talenti, in particolare in Sudamerica, Europa e Italia”.

“Un lavoro davvero fondamentale per la crescita di un club sportivo e soprattutto per la costruzione di un futuro vincente. Un lavoro che lo ha anche portato, nel 2019, a conseguire la qualifica di direttore sportivo, a seguito dell’esame Figc, superato con una tesi dedicata proprio a questo argomento, dal titolo “Il mio viaggio: appunti di uno scout”. Per Matteo Tognozzi inizia ora una nuova avventura: non possiamo che ringraziarlo per il lavoro e il percorso svolto insieme, e auguragli il meglio per la sua carriera”.