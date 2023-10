Juventus, addio UFFICIALE: scelta fatta sull’erede

La Juventus ha annunciato l’addio di un componente dello staff attraverso un comunicato ufficiale

Giornata di addii in casa Juventus, questa volta non per un calciatore, bensì per un membro di grande rilevanza all’interno del club.

Nella giornata di venerdì 27 ottobre la Juventus ha annunciato l’interruzione del rapporto lavorativo con Matteo Tognozzi, capo scouting di primissimo livello nell’economia della società bianconera. Una figura fondamentale che per 6 anni ha scovato talenti, rinforzando la Juventus e contribuendo ai successi del club. Uno delle ultime intuizioni è stata quella del giovane difensore classe 2005 Dean Huijsen, già in prima squadra. Il futuro di Tognozzi dovrebbe essere al Granada. La proprietà cinese, infatti, ha concluso il rapporto con Nico Rodriguz e starebbe per accogliere proprio l’ormai ex capo scouting della Vecchia Signora.

Juventus, addio a Tognozzi: il capo scouting lascia Torino ma non verrà sostituito

Di seguito il comunicato del club bianconero, un vero e proprio ringraziamento a Matteo Tognozzi: “Dopo oltre sei anni di lavoro insieme, si conclude il percorso lavorativo di Matteo Tognozzi alla Juventus.

Matteo, arrivato a Torino nel luglio 2017, ha messo per anni il suo talento, il suo valore e la sua esperienza nel delicato lavoro di scouting al servizio del Club. Inizialmente ha ricoperto infatti il ruolo di Foreign Countries Scouting Supervisor, da marzo 2018 è diventato Scouting Manager, da novembre 2022 Head of Scouting. Il suo focus, si diceva, è stato appunto la ricerca di giovani talenti, in particolare in Sudamerica, Europa e Italia: un lavoro davvero fondamentale per la crescita di un club sportivo e soprattutto per la costruzione di un futuro vincente. Un lavoro che lo ha anche portato, nel 2019, a conseguire la qualifica di Direttore Sportivo. A seguito dell’esame FIGC, superato con una tesi dedicata proprio a questo argomento, dal titolo ‘Il mio viaggio: appunti di uno scout’. Per Matteo Tognozzi inizia ora una nuova avventura: non possiamo che ringraziarlo per il lavoro e il percorso svolto insieme, e auguragli il meglio per la sua carriera”.

La #Juve non sostituirà Matteo #Tognozzi a stagione in corso ✅ — Mirko Di Natale (@_Morik92_) October 27, 2023

La vera notizia, però, come sottolineato dal giornalista Mirko Di Natale, è che la Juventus non sostituirà Tognozzi nel corso di questa stagione. Nessun subentro, quindi, dovrebbe essere in programma, almeno fino a giugno.