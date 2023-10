Juventus, nessun rientro anticipato: “A fine stagione parleremo”

Juventus, secondo il dirigente non c’è alcuna possibilità che faccia ritorno a Torino già durante la sessione invernale di mercato.

Prima della terza sosta per le nazionali, quella di novembre, la Juventus affronterà Verona, Fiorentina e Cagliari. Tre avversari alla portata dei bianconeri, anche se le insidie sono sempre dietro l’angolo. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, non può permettersi di sottovalutare nessuno. Certo, fare un filotto da nove punti sarebbe il massimo e consentirebbe alla Signora di consolidare ulteriormente la propria posizione tra le prime 3.

Tre partite da vincere, insomma, prima dell’attesissimo big match con l’Inter, in programma il prossimo 26 novembre. L’allenatore livornese, tuttavia, vuole andarci cauto. Vietato spingersi troppo in là: la testa dei giocatori deve essere focalizzata solo al match con il Verona di domani sera. Una gara importante perché, in caso di vittoria, proietterebbe la Juve al primo posto in classifica, in attesa dei risultati di Inter e Milan, impegnati domenica. Una settimana dopo i bianconeri si recheranno a Firenze, una trasferta da sempre molto ostica. Per i viola, infatti, è “la” partita e ci tengono a fare bene. Quella del “Franchi” sarà anche un’occasione per vedere all’opera Arthur, in prestito alla Fiorentina.

Juventus, Barone: “Arthur? Ne parliamo a fine stagione”

Il centrocampista brasiliano nel capoluogo toscano sta provando a rilanciare la sua carriera dopo gli anni bui di Torino e quello di Liverpool, dove un infortunio gli ha impedito di scendere in campo e dimostrare le proprie qualità.

In un contesto come quello fiorentino Arthur è tornato a fare molto bene, probabilmente agevolato dal gioco di Vincenzo Italiano, improntato sul possesso palla. Le buone prestazioni dell’ex Barcellona negli ultimi giorni hanno dato vita a dei rumors di mercato, secondo i quali la Juventus per tamponare l’emergenza a centrocampo starebbe pensando di riportarlo alla base già a gennaio. Ipotesi smentita poche ore fa dal dirigente della Fiorentina Joe Barone, intercettato da Calciomercato.it all’uscita dall’Assemblea di Lega. “Vediamo – ha detto – sta facendo molto bene, siamo soddisfatti del suo lavoro. Vedremo a fine stagione quello che andremo a fare per lavorare con la sua squadra, la Juventus“.