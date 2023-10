Dal nerazzurro alla Juventus: Giuntoli lo ha fatto sul serio

Dal nerazzurro alla Juventus, Giuntoli ha deciso di farlo sul serio. Ecco la nuova priorità del direttore dell’area tecnica dei bianconeri

Ieri in casa Juventus è stata una giornata particolare, visto che il club ha dato l’addio a Tognozzi, capo scouting, uno che a Torino è riuscito a portare diversi elementi. L’ex dirigente se n’è andato in Spagna ed è stato salutato non solo dal club ma anche da diversi giocatori che vestono la casacca della Juve e appunto da lui scoperti.

Un posto che adesso è vacante. Ma che Giuntoli, direttore dell’area sportiva della Juventus, ha in mente di coprire presto. Un nome infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, è già nell’agenda dell’ex dirigente del Napoli da quest’anno approdato alla Continassa. E andiamo a vedere di chi si tratta.

Dal nerazzurro alla Juventus, Stefanelli per il dopo Tognozzi

Si parla infatti di Giuntoli è Stefano Stefanelli, oggi al Pisa. Idea che ha più chances di concretizzarsi a giugno spiega il portale di mercato. Un nome che quindi sarebbe già stato individuato anche se, da qui ai prossimi mesi, difficilmente verrà presa una decisione ufficiale.

A meno che Giuntoli non decida che il posto al momento vacante sia troppo importante e allora non acceleri. In questo caso vedremo se spunteranno fuori altri nomi. Ma un primo elemento in agenda c’è già.