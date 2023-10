Fiato sospeso Juventus: problemi al ginocchio, l’esito della risonanza

Fiato sospeso Juventus, l’esito degli esami ha evidenziato dei problemi al ginocchio. Ecco cosa ha detto la risonanza magnetica

La sosta per le nazionali sta lasciando degli strascichi importanti della la Juventus femminile di Montemurro che, alla ripresa, ospita la Roma. Sarà il big match di giornata, visto che entrambe le squadre sono prime in classifica a punteggio pieno e visto che entrambe si giocheranno la vittoria dello scudetto. Sì, non c’è nessuna nel massimo campionato femminile che possa impensierire le bianconere e le giallorosse.

Ecco, in questo caso parliamo del portiere delle bianconere Peyraud Magnin: la francese è tornata in Italia e si è sottoposta a degli esami strumentali. A spiegare quello che è venuto fuori ci ha pensato Mauro Munno di juventusnews24.com.

Fiato sospeso Juventus, l’esito degli esami

“Peyraud Magnin ha fatto ieri la risonanza al ginocchio destro (atteso esito), l’entità dell’infortunio dovrebbe essere lieve. Ma è in dubbio per Roma Intanto lavoro differenziato per Garbino causa contusione alla coscia destra. Sarà valutata di giorno in giorno come Cantore”. La giornata di lunedì sarà comunque determinante, visto che ci saranno degli aggiornamenti per tutte le calciatrici in questione.

No, la Juve non arriva nelle migliori condizioni a quel match che darà le prime vere indicazioni del campionato. Un match che mette in palio dei punti pesantissimi non solo per la classifica ma anche e soprattutto per il morale. Chi vince potrebbe guadagnare autostima e potrebbe avere quella spinta che serve per il proseguo della stagione. Anche se, ovviamente, non è proprio decisiva.