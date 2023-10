Incubo UEFA: così scatta la retrocessione

Si torna in campo in Italia ma non solo, si preannuncia un altro grande weekend di calcio nei campionati europei.

Siamo entrati in una fase molto calda della stagione, nella quale tutte le big devono scendere in campo praticamente ogni tre giorni, visti gli impegni nelle coppe europee. Un “problema” che quest’anno non riguarda la Juventus, che è impegnata solo nel campionato di serie A vista la sanzione Uefa ricevuta.

La formazione di Allegri dunque potrà concentrare le sue energie su questo torneo nel tentativo di riuscire a conquistare lo scudetto, regalando così una grande soddisfazione alla propria tifoseria. Cancellando così tutte le difficoltà degli ultimi tempi legate a vicende extra campo. L’Uefa tiene d’occhio comunque tanti altri club, almeno stando alle ultime indiscrezioni.

Anche in Premier League ultimamente si sta parlando di sanzioni Uefa, visto che sotto la lente d’ingrandimento sono finite Everton e Manchester City. Per le questioni legate al fair play finanziario.

