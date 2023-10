Juventus-Verona, le formazioni ufficiali: la scelta su Chiesa e Vlahovic

Le scelte ufficiali di Allegri e Baroni a pochi minuti da Juventus-Hellas Verona: le formazioni ufficiali

La Juventus scenderà in campo questa sera all’Allianz Stadium contro l’Hellas Verona nella 10ª giornata di campionato.

I bianconeri arrivano da una settimana di recupero, non avendo disputato le coppe. Di conseguenza Massimiliano Allegri ha avuto tutto il tempo per preparare al meglio la gara che potrebbe portare i bianconeri addirittura in cima alla classifica. Sono appena 2 i punti che separano la Juventus dalla capolista Inter; il Milan invece ha un solo punto di vantaggio e proprio la sconfitta con la Vecchia Signora nell’ultima giornata ha assottigliato questa distanza. La vittoria contro il Milan ha galvanizzato la Juve che adesso non ha intenzione di fermarsi.

Juventus-Verona, le formazioni ufficiali

Massimiliano Allegri opta per il consueto 3-5-2, scegliendo Szczesny tra i pali. Alla luce dell’emergenza in difesa, la linea a tre sarà composta da Gatti, Bremer e Rugani.

Sulle corsie esterne ci saranno Timothy Weah e Filip Kostic, preferito a Cambiaso. Centrocampo in emergenza dopo le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli; il trio in mezzo al campo sarà quello composto da McKennie, Locatelli e Rabiot. Dusan Vlahovic torna in campo dal primo minuto e al suo fianco ci sarà Arkadiusz Milik e non Federico Chiesa che invece partirà dalla panchina, così come Moise Kean. Il Verona, invece, scende in campo col 3-4-1-2: Montipò tra i pali, Terracciano, Dawidowicz e Magnani a comporre la linea a tre. Saranno Faraoni e Doig i due esterni a tutta fascia con Hongla e Folorunsho in mezzo al campo. Lazovic sarà il jolly a supporto delle due punte Bonazzoli e Djuric. Di seguito le formazioni ufficiali.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean.