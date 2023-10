Dybala ritorna alla Juventus: la folle trattativa è iniziata

Dybala torna alla Juventus, la folle trattativa per il giocatore della Roma sarebbe già iniziata. Ecco le ultime clamorose voci di mercato

Andato via per scadenza del contratto, le lacrime che hanno accompagnato l’uscita di scena di Dybala dal mondo bianconero hanno fatto capire che lui a Torino sarebbe rimasto. Adesso Paulo sappiamo tutti che alla Roma sta vivendo quasi una seconda giovinezza: amato dal popolo giallorosso anche se, come spesso è successo, è fermo ai box per infortunio.

Molti tifosi dentro la Juventus lo vorrebbero rivedere a Torino. Di questi ne siamo certi. E le ultime indiscrezioni di mercato – riportate da calciomercatoweb.it – parlano di una trattativa per Dybala che sarebbe iniziata. “Gli agenti dell’attaccante argentino sono stati contattati dagli intermediari della Juventus in via preliminare per informazioni generali” si legge. Quindi nemmeno il condizionale viene usato in questo caso, ma sì da per certo il fatto che qualcosa si sia già mosso. Insomma, non una cosa così, campata sul nulla. Vabbè, vedremo ovviamente quello che succederà nel corso dei prossimi mesi e sappiamo benissimo come la permanenza di Dybala nella capitale sia legata non solo a quella di Mou ma anche ad una qualificazione alla prossima Champions League. Poi nel corso degli anni abbiamo anche visto che tutto sul mercato può davvero succedere. L’ultimo esempio, quello di Lukaku, è davvero lampante.