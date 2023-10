By

Si guarda avanti con grande fiducia in casa Juventus dopo la vittoria di misura contro il Verona di mister Baroni.

Contro gli scaligeri i tre punti sono arrivati in modo molto sofferto, ma hanno consentito ai bianconeri di rimanere nelle zone altissime della graduatoria. Sono stati rosicchiati due punti a Napoli e Milan, dirette rivali per un piazzamento in zona Champions League.

Questo il traguardo minimo che la Juventus sia posta per questa stagione. Anche se i tifosi sognano di conquistare con lo scudetto che ormai manca da troppo tempo nella bacheca del club. Sognare è lecito, anche perché nella prossima sessione di calciomercato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe portare alla corte di Allegri qualche volto nuovo. La priorità della società è ovviamente legata al centrocampo visto che anche numericamente si potrebbe andare in sofferenza nel corso della stagione. Ma se ci sarà qualche occasione si proverà a rinforzare anche gli altri reparti.

Juventus, la firma di Locatelli è solo questione di tempo

Il lavoro della dirigenza ovviamente non si limita solo ad acquisti e cessioni, ma anche al rinnovo di quei giocatori che la Juve reputa fondamentali per il suo presente e per il suo futuro. Tra questi c’è il regista Manuel Locatelli, calciatore molto stimato da mister Allegri.

In dirittura d'arrivo il rinnovo di Manuel #Locatelli fino al 2028. Contatti positivi tra la dirigenza e il suo agente, si attende solo il momento giusto per firmare l'accordo. https://t.co/1en1xZFj5m — Mirko Di Natale (@_Morik92_) October 30, 2023

Nel post partita contro il Verona Locatelli ha lanciato segnali alla dirigenza, manifestando la sua intenzione di prolungare il contratto. Sarà accontentato. Come ha scritto il giornalista Mirko Di Natale su Twitter sono stati positivi i contatti tra la dirigenza e il suo agente. Si attende solo il momento giusto per firmare l’accordo che lo legherà alla maglia bianconera fino al 2028.