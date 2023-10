Calciomercato Juventus, di nuovo protagonista: firma subito il contratto

Calciomercato Juventus, ritrova la titolarità e potrebbe firmare un nuovo contratto: la trattativa in dettaglio.

Secondo le ultime informazioni raccolte dalla redazione di CM.IT, il rinnovo del contratto di Daniele Rugani con la Juventus è nell’aria, ma al momento manca ancora l’incontro decisivo tra le parti interessate.

Nonostante la volontà di entrambi i lati di continuare insieme, il momento cruciale per la definizione del nuovo accordo contrattuale è stato programmato. Rugani, classe ’94, è disposto a ridurre il suo stipendio attuale, che ammonta a 3 milioni di euro netti a stagione, al fine di restare a Torino. Dall’altra parte, la Juventus è disposta a offrirgli un contratto con una durata superiore. L’obiettivo della dirigenza, rappresentata da Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli, è quello di ridurre significativamente l’impatto finanziario del difensore sul bilancio del club, ma al contempo di prolungare la collaborazione.

Pronto alla firma del rinnovo: Rugani ancora bianconero

L’ottimismo per il rinnovo del contratto di Rugani è palpabile in tutte le parti coinvolte, e questo è in parte dovuto alla natura unica del giocatore. Rugani è un elemento prezioso che dimostra grande professionalità, rimanendo in panchina senza creare problemi all’ambiente, e si fa trovare pronto ogni volta che viene chiamato in causa. Queste caratteristiche lo rendono un tassello importante nella squadra bianconera. Inoltre, Rugani incarna i valori perseguiti dalla Juventus, e con uno stipendio inferiore, rappresenterebbe una risorsa preziosa dal punto di vista finanziario. Nonostante sia tutto pronto per un accordo di rinnovo, si dovrà attendere ancora un po’ prima che venga formalizzato. Il rinnovo di Daniele Rugani, dunque, sembra essere solo una questione di tempo. Resta da vedere quale sarà la nuova durata del contratto e gli specifici dettagli dell’accordo, ma è evidente che il giocatore e il club sono entrambi desiderosi di continuare questa collaborazione.