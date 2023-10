Juventus, infortunio Weah: l’esito UFFICIALE degli esami

La Juventus si è goduta solo per poche ore il primo posto in classifica, cedendo lo scettro all’Inter nella giornata di ieri, dopo la vittoria dei nerazzurri contro la Roma.

La classifica vede la Juventus seconda in solitaria, a sole due lunghezze dalla squadra di Simone Inzaghi. Il Milan insegue a 22 punti, uno in meno dei bianconeri. Più staccato il Napoli a quota 18. La vittoria contro il Verona in extremis ha regalato alla squadra di Allegri la terza vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime 5 gare. I numeri parlano di una squadra più cinica ma anche insuperabile a livello difensivo: zero gol subito nelle ultime 5 gare. Intanto, però, Allegri deve gestire anche la questione infortuni. Nella giornata di oggi, lunedì 30 ottobre, Timothy Weah si è recato al J Medical per sottoporsi agli esami strumentali.

Juventus, l’esito ufficiale su Weah:

Il classe 2000 statunitense si era fermato durante l’ultima gara di campionato contro l’Hellas Verona, lasciando il posto a Miretti al minuto 46.

Massimiliano Allegri si era esposto, parlando di indurimento del flessore e i controlli ai quali si è sottoposto l’ex Lille hanno dato l’esito definitivo. Già al momento della sostituzione non c’era particolare preoccupazione da parte dello staff medico bianconero e l’esito conferma le sensazioni iniziali. Come scritto nel bollettino medico uscito ufficialemente sul sito della Juventus, queste solo le condizioni dell’americano: “In seguito al problema muscolare riportato durante la gara con l’Hellas Verona di sabato sera, Timothy Weah è stato sottoposto nella tarda mattinata di oggi ad esami strumentali presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del semitendinoso della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.

I tempi di recupero saranno da valutare nei prossimi giorni dallo staff medico bianconero.