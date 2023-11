Calciomercato Juventus, partita finita: il Milan ha messo la freccia

Il calciomercato di gennaio potrebbe infiammarsi per il Milan: la Juventus rimane indietro per il terzino spagnolo

In vista del calciomercato invernale è già aperto il duello a distanza che vede come protagonisti Juventus e Milan.

Sono diversi i profili valutati dalla Juventus in questi ultimi tempi, alcuni dei quali potrebbero diventare degli obiettivi concreti a gennaio. Uno di questi la Vecchia Signora, però, deve contenderselo con il Milan. Il giocatore in questione è il terzino del Real Betis Juan Miranda, in scadenza a fine stagione con il club spagnolo e molto ambito soprattutto in Serie A. Cristiano Giuntoli sta lavorando principalmente in ottica centrocampo, anche perché sulla fascia sinistra sta venendo fuori Andrea Cambiaso che nell’ultima giornata ha regalato 3 punti ai bianconeri contro l’Hellas Verona. Juan Miranda, però, ha già uno status diverso e potrebbe alzare notevolmente la qualità della squadra di Allegri sulla fascia sinistra.

Juventus, sprint del Milan per Juan Miranda in vista del mercato di gennaio

Milan starebbe continuando a spingere forte per arrivare a Juan Miranda. Come sottolineato dal giornalista Sebastiano Sarno, il

I rossoneri vogliono fare leva sulla volontà del terzino spagnolo che sembra intenzionato a sposare il progetto milanista. La squadra di Stefano Pioli, alla luce del contratto in scadenza a giugno 2024, potrebbe arrivare a Miranda per una cifra decisamente irrisoria, circa 4-5 milioni di euro, già durante il mercato di gennaio.

🚨Il @acmilan continua a spingere per #Miranda. Il club sta facendo leva sulla volontà del giocatore per prenderlo ad una cifra molto bassa (4-5 mln) nel mercato di gennaio. Più difficile a giugno, a parametro zero ci sarà più concorrenza. 🔜 pic.twitter.com/llFzIRFnYU — Sebastiano Sarno (@Seby_Sarno_) November 1, 2023

A giugno, invece, potrebbe esserci maggiore concorrenza, proprio perché andrebbe in scadenza e quindi sarebbe libero di scegliere la prossima destinazione a parametro zero. Il Milan ha esigenza di trovare un sostituto di livello a Theo Hernandez e il classe 2000 del Real Betis sembra già avere lo status giusto per poter raccogliere questa sfida. La Juventus continua a tenerlo in orbita ma il Milan sembrerebbe in netto vantaggio per l’ex Barcellona.