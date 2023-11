Il Tottenham umilia la Juventus: così salta tutto

Inserimento concreto del Tottenham per il big: la Juventus si allontana dall’ex Serie A

Il calciomercato invernale si avvicina e diversi club stanno lavorando sotto traccia per arrivare preparati a gennaio.

Una delle principali protagoniste potrebbe essere il Tottenham che avrebbe inserito nella propria lista un nome che piace molto anche alla Juventus. Il club inglese sarebbe molto attivo soprattutto in ottica centrocampo. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Ben Jacobs, il club londinese sarebbe alla ricerca di un profilo tecnico e che sia bravo anche in zona gol. Il giornalista ha parlato a Caught Offside, affermando che l’allenatore degli Spurs Ange Postecoglou sia alla ricerca di un grande nome a centrocampo per fare uno switch nella seconda parte di stagione. Attualmente il Tottenham è primo in classifica con 26 punti e ha iniziato la stagione in maniera straordinaria, mettendo dietro anche squadre come Manchester City e Arsenal. Per mantenere questo ritmo per tutta la stagione servirà un salto di qualità in alcune zone di campo e a centrocampo la società potrebbe fare l’investimento maggiore. La partenza di Pierre-Emile Hojbjerg è una possibilità concreta ma l’allenatore degli Spurs sta cercando un profilo diverso. Uno dei nomi caldi per il Tottenham sarebbe quello di Fabian Ruiz, attuale centrocampista del Paris Saint-Germain.

Juventus, il Tottenham si fa avanti per Fabian Ruiz

Il centrocampista ex Napoli ha un contratto fino al 2027 col il Psg ma non è escluso che lo spagnolo possa cambiare club, magari già a gennaio.

Anche la Juventus lo ha inserito nella lista delle preferenze, seguendolo già dai tempi del Napoli. I bianconeri non hanno mai affondato il colpo e adesso il Tottenham sembra concretamente sulle sue tracce. Il club parigino ha sborsato 50 milioni di euro durante la scorsa estate per prelevarlo dal Napoli ma fino ad ora non è riuscito a infiammare più di tanto l’ambiente. L’esplosione di giovani come Zaire-Emery e Ugarte stanno togliendo spazio a Fabian che potrebbe aver voglia di tornare in Serie A. Allo stesso tempo, però, il fascino della Premier League e di un club ambizioso come il Tottenham potrebbe far vacillare il classe ’96. Ad oggi il suo valore di mercato è di circa 30 milioni di euro, una cifra che potrebbe spingere gli Spurs a farsi avanti.