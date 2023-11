Ultim’ora Juventus: in cassaforte 80 milioni di euro

La Juventus viaggia già spedita verso il prossimo turno di campionato, una partita da prendere davvero con le pinze.

La formazione di Allegri è reduce da risultati positivi che gli hanno consentito di arrivare nei piani altissimi della graduatoria. Dopo aver battuto Milan e Verona di misura c’è ovviamente grande entusiasmo nell’ambiente e non potrebbe essere altrimenti.

La Juventus infatti sta prendendo consapevolezza dei propri mezzi. Nonostante un mercato in entrata nella scorsa estate non certo esaltante, e i vari problemi che ci sono stati in questa prima fase della stagione, i risultati maturati fanno ben sperare per il futuro. L’appetito vien mangiando ed è per questo motivo che sarà fondamentale per il club torinese riuscire a rimanere agganciato alle prime posizioni quando si arriverà a fine anno e dunque al giro di boa. Anche perché il calciomercato potrebbe regalare forze nuove ad Allegri che ha bisogno di ricambi in alcune zone del campo.

Juventus, Exor ha versato 80 milioni nell’ottica dell’aumento di capitale

A proposito di calciomercato, le mosse future della Juventus sono inevitabilmente condizionate anche dal bilancio. Pesa la mancata partecipazione alle coppe europee, ma la proprietà non fa mancare certo il suo sostegno ed è pronta a rilanciare.

Come ha spiegato infatti Calcio&Finanza Exor, la holding della famiglia Elkann-Agnelli, ha già versato i primi ottanta milioni nelle casse del club bianconero. E’ solo il primo passo compiuto nell’ottica di un aumento di capitale per un totale di 200 milioni di euro. Inoltre altri 48 milioni entreranno in cassa prima della conclusione di questo anno solare. Una Juventus dunque che potrà contare su nuove risorse economiche per progettare al meglio un futuro che si spera possa essere radioso.