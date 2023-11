Simeone ‘scippa’ Allegri: cerchio chiuso, addio Juventus

Calciomercato Juventus, obiettivo comune con Simeone, ecco perché il Cholo potrebbe chiudere il giocatore che piace ai bianconeri.

Come riferiscono dal portale estero, ‘Fichajes’, La Juventus aveva messo gli occhi su Pierre-Emile Højbjerg del Tottenham, cercando di valutare la possibilità di un trasferimento che avrebbe potuto rinforzare il proprio centrocampo. Tuttavia, al momento, sembra che le speranze di vedere Højbjerg in maglia bianconera stiano svanendo, con l’Atlético Madrid pronto a sfruttare la situazione a proprio vantaggio.

La Juventus aveva avviato dei colloqui con il Tottenham per sondare l’opportunità di acquisire il centrocampista danese, ma finora i negoziati non hanno portato a risultati positivi. Il club inglese sembra restio a cedere Højbjerg, nonostante il giocatore fosse finito nel mirino della Juventus.

Højbjerg all’Atletico Madrid: Simeone supera Allegri

La situazione è complessa e sembra derivare da alcune incertezze riguardo al ruolo di Højbjerg all’interno della squadra del Tottenham. Mentre il centrocampista danese è una risorsa preziosa per il club londinese, il suo impiego in campo ha subito dei cambiamenti rispetto alle stagioni precedenti. Questo ha alimentato le voci su un possibile trasferimento, ma il Tottenham sembra essere riluttante a separarsi da uno dei suoi giocatori chiave.

La Juventus, che sta cercando di potenziare la propria rosa, si trova ora di fronte a una sfida nell’acquisizione di Højbjerg. Nonostante l’interesse da parte del club italiano e del giocatore stesso, il Tottenham sembra non voler cedere il danese in questo momento. Questa situazione potrebbe complicare ulteriormente i negoziati tra le due squadre. Nel frattempo, l’Atlético Madrid sembra essere pronto a sfruttare l’incertezza attorno a Højbjerg. Il club spagnolo potrebbe cercare di prolungare la situazione fino all’estate, quando avrà maggiori opzioni per negoziare l’acquisto del giocatore danese. Questo potrebbe mettere la Juventus in una posizione delicata, poiché il giocatore potrebbe finire per trasferirsi altrove anziché a Torino nonostante la riluttanza del club londinese di cederlo subito.