Mangia il panettone con la Juve: tombola Juve, Giuntoli pesca grosso

Per la Juventus è il tempo di iniziare a concentrarsi sulla prossima grande sfida che l’attende in campionato.

E’ iniziato il penultimo mese dell’anno e fino all’arrivo del 2024 la formazione di Allegri sarà chiamata a dare il massimo nel tentativo di rimanere agganciata alle prime posizioni della graduatoria. Un piazzamento da confermare poi fino al termine della stagione.

In questa prima fase di serie A la Juventus ha dimostrato di essere una delle migliori squadre. Cinica al punto giusto, capace di colpire in ogni momento con i suoi uomini. Il sogno scudetto è ovvio che coinvolge i tifosi, tanto più che i calciatori non hanno impegni europei a metà settimana e dunque possono concentrare tutte le loro energie sul campionato. Per alimentare il sogno sarà anche importante capire quali saranno le mosse della dirigenza nella prossima sessione di gennaio. Perché una cosa è chiara a tutti, ovvero che questa rosa ha la necessità di qualche volto nuovo.

Juventus: a gennaio uno tra de Paul, Samardzic e Hojbjerg

Non è certo un mistero il fatto che è soprattutto il centrocampo ad essere in difficoltà. In considerazione del fatto che Allegri è privo di Pogba e Fagioli e dunque anche numericamente c’è da trovare qualche alternativa. Tanti i nomi che si stanno facendo, tra l’altro con caratteristiche diverse.

La #Juventus prepara l’investimento da fare nel #calciomercato di gennaio per rinforzare il centrocampo. Tre nomi sotto la lente: #Højbjerg e #Samardzic e #DePaul. Ne ho parlato sul mio canale YouTube con @romeoagresti — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) November 2, 2023

Il giornalista Giovanni Albanese ha parlato di tre possibili colpi, chiaramente a Torino ne arriverà soltanto uno. La Juventus sta seguendo con attenzione le piste de Paul, Samardzic e Hojbjerg. Situazioni diverse, ma la certezza è che le novità saranno legate anche al bilancio. Difficile immaginare uno sforzo importante già a gennaio, più facile che un investimento corposo sarà fatto in estate.