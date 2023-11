Conte nuovo allenatore della Juventus: via libera dall’Inghilterra

Il futuro della Juventus è ancora tutto da scoprire, di sicuro la società punta a tornare a vincere al più presto.

I bianconeri hanno voltato pagina, mettendosi definitivamente alle spalle quanto accaduto nella passata stagione, culminata con l’esclusione dalle coppe europee. Ora c’è tanta voglia di vincere e mister Allegri proverà a regalare delle grandi soddisfazioni alla propria tifoseria.

L’allenatore della Juventus è chiamato a centrare quello che è considerato l’obiettivo minimo stagionale, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il sogno scudetto andrà comunque cullato, se ci saranno le occasioni per duellare con squadre che sono decisamente più attrezzate. Il fatto di non avere impegni europei alla fine potrebbe essere considerato un piccolo vantaggio, anche se molto dipenderà pure da come la Juve riuscirà a muoversi nella prossima sessione di calciomercato.

Juventus, cade l’opzione Manchester United per Conte

Ogni valutazione su quella che sarà la stagione della Juventus è dunque ovviamente rimandata al termine della stagione. Con il futuro di Allegri che continua ad essere argomento di discussione importante tra i tifosi nonostante il contratto che lega il tecnico ai bianconeri. Il livornese non è in discussione, anche se in molti vorrebbero vedere una squadra più spumeggianti sul piano del gioco.

Antonio Conte resta una delle alternative più apprezzate dai tifosi, visti i suoi trascorsi juventini. In estate, ma anche nei mesi prima, potrebbe esserci un effetto domino che potrebbe spingere il salentino a rimanere in serie A. Magari a Torino. In Inghilterra sembra sfumare per lui l’opzione Manchester United. In caso di benservito a Ten Hag, infatti, i Red Devils penserebbero ad uno tra Amorim e Zidane. Cadrebbe in questo modo la candidatura di Conte per guidare uno dei club più forti e ambiziosi della Premier League.