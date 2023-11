Iling nell’affare: la Juventus stravolge il reparto con lo scambio

Calciomercato Juventus, adesso l’operazione potrebbe concretizzarsi sulla base di uno scamibo tra giovani prodigi: i dettagli.

L’ultimo match di Iling-Junior con la maglia bianconera risale al 23 settembre, e da allora il giocatore sembra essere caduto nell’ombra. La sua situazione attuale solleva dubbi sul suo futuro a Torino. Il contratto del giovane talento scadrà tra un anno e mezzo, ma sembra che sia necessario trovare una soluzione in tempi brevi.

Una delle opzioni in discussione è quella di inserire Iling-Junior come pedina di scambio nel mercato di gennaio. Questo potrebbe essere un modo per la Juventus di ottenere valore da un giocatore che non sta vedendo molto spazio in prima squadra. Tuttavia, nulla è certo in questa fase, e molte incognite devono essere risolte. È interessante notare che, nonostante il periodo di inattività alla Juventus, il giocatore sembra aver attirato l’interesse del Nizza, una squadra in Ligue 1, e ha estimatori anche in Premier League. Questo potrebbe offrire a Iling-Junior un’alternativa al suo futuro se non dovesse rimanere a Torino.

Iling-Junior al Nizza, scambio con Thuram

In definitiva, il futuro di Iling-Junior alla Juventus è ancora incerto, ma la possibilità di una sua partenza a gennaio, sia come pedina di scambio che in una nuova avventura all’estero, sembra essere sul tavolo delle discussioni. Resta da vedere come si svilupperanno gli eventi nei prossimi mesi e quali decisioni verranno prese per il giovane talento. Ma l’ultima suggestione potrebbe vederlo in un scambio tra giovani prodigi. Si è parlato, infatti, di un ipotetico e affascinante scambio con Khephren Thuram, giocatore che piace molto alla Juventus e che i bianconeri seguono già da diverso tempo.

In questa eventualità potrebbe nascere un’idea davvero suggestionante a tal punto da convincere le parti in questa trattativa. Rimaniamo sintonizzati per ulteriori novità sul caso.