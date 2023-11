Incubo Juventus, l’Inter mette la freccia: intavolato lo scambio

Incubo Juventus, Marotta pronto a mettere la freccia. Intavolato lo scambio per il fantasista della Serie A. Ecco la mossa dell’Inter

La Juve si muove, scatta. Ma l’Inter, come fanno quei ciclisti che sono lì, in classifica, a giocarsi qualcosa, risponde all’attacco. Giuntoli e Marotta, due dei più esperti dirigenti della nostra Serie A, hanno messo nel mirino lo stesso obiettivo. E sono pronti a “darsele” di santa ragione.

Il nome che interessa a quanto pare a entrambi i club è quello di Colpani, centrocampista offensivo del Monza che è esploso in questa prima parte di stagione: prestazioni importanti impreziosite anche da qualche gol che non fa mai male. Bene, la Juve si è mossa a quanto pare chiedendo indicazioni ma secondo TuttoSport l’Inter, come spiegato prima, non vuole assolutamente rimanere indietro.

Incubo Juventus, Marotta all’assalto per Colpani

Il bottino fino al momento del classe 1999 è di cinque reti in stagione. Niente male. Giovane e con ampi margini di miglioramento, Colpani è uno di quelli che potrebbe accendere il mercato di entrambe le squadre la prossima estate.

Galliani dal proprio canto sa benissimo che non può tenere tutti i migliori e davanti ad una buona offerta si potrebbe sedere con tranquillità al tavolo della trattativa. La mossa dei nerazzurri a quanto pare sarebbe quella di mettere sul piatto il cartellino di Oristanio, che potrebbe tentare l’ex dirigente del Milan che adesso guida i lombardi. Insomma, Marotta fa sul serio e Giuntoli ovviamente è avvisato.