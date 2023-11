Lingotto d’oro Juventus: l’intesa è UFFICIALE

La Juventus prosegue nel suo percorso di preparazione al prossimo impegno di campionato che sarà contro la Fiorentina.

Saranno i viola il prossimo ostacolo della formazione di Allegri, che vuole battere i rivali ed incamerare così altri tre punti d’oro per la classifica. Per alimentare il grande sogno di riuscire a vincere lo scudetto.

Il momento è buono, lo confermano gli ultimi risultati conquistati. La Juventus sembra avere le carte in regola per poter ottenere almeno il quarto posto, e dunque il pass per la prossima edizione della Champions League. Molto importante sarà poi il calciomercato per capire se la squadra di Allegri riuscirà a rimanere agganciata alle prime posizioni per giocarsi poi le proprie chance di scudetto.

Juventus, iniziativa lodevole per i bambini

Il calcio però non è fatto soltanto di undici calciatori che inseguono un pallone in un campo erboso. E’ molto di più. E’ un fattore incredibile di condivisione di valori e sogni, è uno sport che riesce a coinvolgere sotto un unico fattore milioni e milioni di appassionati.

Si rinnova il dialogo tra Juventus e @ArtissimaFair 🤝 Tanti bambini si sono riuniti oggi all’Oval Lingotto per dare spazio alla loro creatività riflessa sui valori cardine dello sport e del concetto di squadra 🤍🖤 pic.twitter.com/HdqeOGvZZR — JuventusFC (@juventusfc) November 2, 2023

Non solo calcio nell’iniziativa lodevole del club bianconero pubblicata su Twitter. E’ proseguita infatti la collaborazione Juventus e “Artissima”. “Tanti bambini si sono riuniti oggi all’Oval Lingotto per dare spazio alla loro creatività riflessa sui valori cardine dello sport e del concetto di squadra” è la breve nota pubblicata, valorizzata da fotografie che valgono più di mille parole.