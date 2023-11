La Sampdoria sprofonda, Pirlo sbeffeggiato: “Te la faceva Ronaldo”

La Sampdoria sprofonda, nella Genova blucerchiata tira aria di contestazione: la frase rivolta all’ex allenatore bianconero.

Così vicini, così lontani. Andrea Pirlo, il prossimo 3 gennaio, avrebbe potuto rincontrare la “sua” Juventus, la squadra che gli ha prima permesso di rilanciare la propria carriera di calciatore e poi di iniziare quella di allenatore. Ma non ci sarà alcuna stretta di mano con il suo vecchio tecnico Massimiliano Allegri.

In Coppa Italia, infatti, la sua Sampdoria martedì scorso ha rimediato un’imbarcata contro la Salernitana. Un 4-0 senz’appello, in cui la differenza di categoria si è vista tutta. Prosegue, dunque, il momento complicato dei blucerchiati con l’ex centrocampista di Milan, Juve e nazionale al timone. Dopo la retrocessione dalla A alla B e dopo aver schivato per un soffio un drammatico fallimento, non poteva esserci inizio di stagione peggiore per il club ligure, che attualmente naviga nei bassifondi della classifica del campionato cadetto. La Sampdoria è difatti a malapena quartultima e se per assurdo il torneo finisse oggi sarebbe pure costretta a disputare i playout. Pirlo, insomma, è nell’occhio del ciclone: in caso di ulteriore sconfitta la sua panchina potrebbe anche saltare.

La Sampdoria sprofonda, i tifosi a Pirlo: “Grande uomo ma alla Juve la formazione te la faceva CR7”

Sarebbe senza dubbio un duro colpo per la carriera dell’ex tecnico bianconero, che guidò la Juventus per una stagione dopo l’esonero di Maurizio Sarri nell’estate 2020.

Pirlo venne rimosso dall’incarico dopo appena un anno nonostante fosse riuscito a vincere Coppa Italia e Supercoppa Italiana (l’ultimo a portare un trofeo sulla sponda bianconera del Po). Poi lesperienza agrodolce con il Karagumruk in Turchia ed ora la possibilità di rilancio con la Samp. Occasione che, tuttavia, il “Maestro” non sta sfruttando a dovere. Nella Genova blucerchiata, intanto, tira aria di contestazione: all’aeroporto genovese, da un gruppetto di tifosi che stava attendendo la squadra al ritorno da Salerno è provenuta una frase poco tenera nei confronti di Pirlo, nella quale si faceva riferimento anche alla sua esperienza bianconera: “È un grande uomo, ma come allenatore non capisce un c… A Torino nella Juventus la formazione gliela faceva Ronaldo”.