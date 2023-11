‘Regalo’ del Tottenham alla Juventus: non è Hojbjerg

By

Calciomercato Juventus, nuovo giocatore per i bianconeri, non è Hojbjerg ma un altro del Tottenham: i dettagli.

Secondo quanto riportato da TuttoJuve, sembra che Giovanni Lo Celso, attualmente in forza al Tottenham, non rientri più nei piani del club inglese. Al punto che il Tottenham sarebbe disposto a cedere il calciatore argentino per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

Il Barcellona, in particolare, sembra essere molto interessato a Lo Celso, visto come un giocatore che potrebbe adattarsi bene allo stile di gioco di Xavi Hernandez. Con il Barça che sta cercando di rinforzare il proprio centrocampo, Lo Celso potrebbe rappresentare una soluzione ideale.

Lo Celso si libera: affare da 15 milioni

Tuttavia, anche la Juventus starebbe tenendo d’occhio il talentuoso centrocampista argentino. La squadra italiana ha bisogno di rinforzare il centrocampo e Lo Celso potrebbe essere una buona opzione, considerando le sue abilità tecniche e la sua esperienza a livello internazionale. La situazione di Lo Celso sembra essere oggetto di interesse da parte di diversi club, e sarà interessante vedere come si svilupperà il suo futuro. Resta da vedere se Barcellona, Juventus o altri club riusciranno a concludere un accordo con il Tottenham per l’acquisizione di questo talentuoso giocatore argentino.

Il futuro di Giovanni Lo Celso, attualmente sotto contratto con il Tottenham, sembra essere avvolto da incertezza. Il centrocampista argentino potrebbe presto trovare una nuova dimora in Europa, con la Juventus e il Barcellona che si profilano come possibili destinazioni. Non ci resta che attendere un verdetto definitivo sulla questione con la speranza che i bianconeri possano riuscire nell’impresa, superando la concorrenza estera del Barcellona. Staremo a vedere cosa succederà.