Asta Nazionale: irrompe lo United, Juventus KO

L’asta per il gioiello della nazionale manda fuori gioco la Juventus: spunta anche il Manchester United

Il calciomercato invernale si avvicina e diversi giocatori di Serie A potrebbero essere protagonisti.

La Juventus è a lavoro per rinforzare la rosa, alla luce dei diversi intoppi, soprattutto quelli relativi alle squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Entrambi hanno lasciato un vuoto non indifferente a centrocampo e Giuntoli è chiamato a trovare un nuovo rinforzo per garantire ad Allegri una profondità di rosa, per gestire una stagione impegnativa. Il secondo posto in classifica ha dato consapevolezza alla squadra ma questa dovrà essere accompagnata da mosse concrete sul mercato. Oltre al centrocampo, la Juventus deve cercare di rinforzare anche il reparto difensivo. Se pur arrivi da 3 partite consecutive senza incassare gol, le assenze di Danilo e Alex Sandro per infortunio stanno costringendo l’allenatore toscano a scelte obbligate e a rotazioni quasi nulle. Anche in quel reparto la squadra mercato bianconera sta già lavorando in maniera concreta. Sono diversi i giocatori nella lista della dirigenza della Juventus, alcuni più navigati, altri ancora giovani ma già discretamente affermati. Uno di questi è Giorgio Scalvini, sempre più al centro dei piani della Juventus.

Juventus, asta per Scalvini: anche il Manchester United in prima fila

Il gioiello dell’Atalanta e della nazionale azzurra Giorgio Scalvini sta scaldando sempre di più il calciomercato.

Già da tempo Juventus e Inter hanno messo nel mirino il classe 2003 ma ultimamente anche fuori dalla Serie A le pretendenti sono diventate numerose. Una su tutte il Manchester United che, come sottolineato da fichajes.net, sarebbe la principale candidata all’acquisto del difensore della Dea. Inter e Juve continuano a tenerlo in grande considerazione e sperano di poter convincere l’Atalanta ad abbassare il prezzo che attualmente si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Il club bergamasco, però, è forte del contratto che lega Scalvini fino al 2027, di conseguenza ha il potere di fare il prezzo, senza dover scendere a compromessi o sconti. L’inserimento del Manchester United, però, potrebbe tentare il difensore che si troverebbe ad un bivio cruciale per la propria carriera.