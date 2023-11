Clamoroso Inter, ossessionati dalla Juventus: lo soffiano ad Allegri

Clamoroso Inter, ossessionati da tutto quello che fa la Juventus. Adesso lo vogliano soffiare ad Allegri dopo la trattativa saltata in estate

In questi giorni vi abbiamo parlato più volte di come la Juventus e l’Inter abbiano quasi le stesse idee di mercato. Normale, ci sta, soprattutto per due squadre che puntano allo scudetto e che hanno obiettivi comuni. Sì, la Juve deve puntare allo scudetto soprattutto perché non ha le Coppe da giocare. Anche se a gennaio un paio di rinforzi servono ad Allegri.

E un’idea in mezzo al campo a quanto pare la Juve ce l’ha avuta, e porta il nome di Samardzic, centrocampista dell’Udinese che questa estate dopo aver fatto le visite mediche con i nerazzurri è tornato in Friuli. Accordo saltato e ritorno alla base, anche se per poco, visto che a gennaio la sensazione è che andrà via. E la Juve c’è sul giocatore, eccome, tant’è che anche lui avrebbe dato il consenso al passaggio ad un’altra squadra bianconera.

Clamoroso Inter, ritorno di fiamma per Samardzic

Però a quanto pare, secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, l’Inter non ha nessuna intenzione di mollare la presa anche se alla fine poi un altro centrocampista lo ha preso. Vuole Samardzic, a tutti i costi, e potrebbe tentare un nuovo assalto nei prossimi mesi mettendo il bastone tra le ruote alla Juventus.

Marotta, lo abbiamo visto a Torino, non è uno che molla facilmente. Sa fare il suo lavoro e cercherà di non perdere quella che comunque è un’importante occasione di mercato. Ma anche Giuntoli sa il fatto suo e i contatti sono iniziati da un poco. Vedremo. Ma è sfida non solo per lo scudetto ma anche sul mercato.