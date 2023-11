Diletta Leotta batte Angelina Jolie: fondina ad altezza coscia e tanti like

Diletta Leotta, era davvero difficile far meglio di Angelina Jolie: il risultato, però, è stato assolutamente pazzesco.

C’era tutta la Milano che conta, al party a tema organizzato da Chiara Ferragni. Una festa di Halloween in perfetto stile americano alla quale hanno preso parte personaggi di qualunque settore: dalla moda allo sport, passando per la stampa e per i social media.

La padrona di casa ha optato, naturalmente, per un look destinato a lasciare il segno. Si è travestita da Sharon Stone e ha anche pubblicato su Instagram un video in cui replica l’accavallamento di gambe che ha reso celebre – e bollente – il film Basic Instinct. Non è stata la sola a superarsi e ad oltrepassare il limite, però. Se dovessimo stilare una classifica delle celebrities più sexy presenti all’esclusivo party della Ferragni, dovremmo avere cura di inserire al suo interno anche il nome di Diletta Leotta.

Se lo merita, dal momento che il suo costume era semplicemente straordinario e che si è calata alla perfezione nei panni dell’eroina che ha deciso di interpretare. La stella di Dazn ha scelto di impersonare, in occasione della festa di Halloween 2023, un personaggio che ha fatto la storia degli anni ’90: l’iconica ed intramontabile Lara Croft.

Diletta Leotta, una Lara Croft tutta curve

La bella Diletta, a questo scopo, ha quindi messo a punto un look liberamente ispirato alla mise che l’avventuriera ed esploratrice di casa Eidos sfoggia nei vari capitoli della saga di videogiochi Tomb Raider.

La Leotta sapeva che sarebbe stato difficile fare meglio di Angelina Jolie, che ha recitato il ruolo di Lara Croft nella pellicola che è stata tratta dal gioco. Eppure, dobbiamo ammettere che è riuscita a difendersi molto bene e che, con le sue curve sensazionali, è addirittura riuscita a dare ancor più carattere al personaggio.

I Ray-Ban calati sul naso e le lentine azzurre, la canotta attillatissima ma disastrata per via delle mille avventure e gli shorts microscopici le stanno divinamente bene. Per non parlare, poi, delle fondine posizionate ad altezza coscia, un dettaglio supersexy che ha fatto girare la testa al popolo dei social.