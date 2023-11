Douglas Costa tra l’Arabia e la Juventus: la decisione è definitiva

Douglas Costa tra l’Arabia e la Juventus, l’esterno brasiliano è stato tirato in ballo negli ultimi giorni come possibile affare low cost.

Di Torino e della Juventus ha un buon ricordo. Lo ha ammesso lui stesso in un’intervista pubblicata qualche giorno fa attraverso i social. La Signora gli è rimasta nel cuore, nonostante la sua esperienza in maglia bianconera fu tormentata dai continui infortuni.

Douglas Costa, 73 presenze e 6 gol con Madama dal 2017 al 2020, oggi è un calciatore svincolato dopo la fine del (breve) matrimonio con il Los Angeles Galaxy, club di MLS. Dopo la Juventus, il talentuoso esterno brasiliano ha indossato i colori di Bayern Monaco e Gremio prima dell’avventura a stelle e strisce, durata poco più di un anno. Il suo nome è tornato d’attualità nelle ultime settimane: Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area sportiva bianconera, avrebbe pensato anche a lui tra i possibili affare low cost in vista di gennaio. La Signora, com’è noto, ha bisogno di rimpiazzare Pogba e Fagioli, rispettivamente sospeso e squalificato, ma sulle fasce necessita anche di un giocatore con le sue caratteristiche. Uno che sia in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica.

“Se la Juve mi dovesse chiamare non ci penserei due volte – ha detto Douglas Costa – non si può dire di non ad un club come la Juventus”. La sua “autocandidatura”, tuttavia, ha scaldato poco i tifosi bianconeri, che preferirebbero altri profili per rinforzare la rosa.

🇸🇦🇧🇷 Douglas Costa has now landed in Saudi Arabia as he’s training there while negotiations continue with 3 Saudi clubs over potential free move.

Douglas keeps dreaming & waiting for Juventus as he’d love to return there as free agent but there’s no green light at this stage. pic.twitter.com/mUYUL6nuSJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2023