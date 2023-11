Firma il nuovo 10 della Juve: contratto fino al 2028

Firma il nuovo 10 della Juventus: pronto il prolungamento del contratto fino al 30 giugno del 2028. E il ritorno potrebbe essere anticipato

In casa Juventus è il momento a quanto pare di pensare ai rinnovi contrattuali per gettare le basi per il futuro. Sì, proprio così, visto che in questi giorni sono molto insistenti le voci di accordi per allungare il rapporto lavorativo.

Inoltre c’è un elemento, adesso in prestito, che potrebbe anche anticipare il proprio rientro. Se ne parla, ma di contatti ufficiali ancora non ce ne sono stati. Parliamo di Soulè, adesso al Frosinone di Di Francesco, che sta dimostrando a suon di gol e di prestazioni che Massimiliano Allegri, che lo ha lanciato, ci aveva visto giusto. E siccome a gennaio la Juve qualche rinforzo lo dovrà dare al tecnico, magari si potrebbe pensare di riportare l’argentino alla Continassa. Intanto, però, secondo le informazioni che sono state riportate da Nicolò Schira, un accordo per il prolungamento del contratto dovrebbe esserci a breve.

Firma Soulé, accordo fino al 2028

Una firma importante per un rinnovo che dovrebbe essere fino al 30 giugno del 2028. Un giocatore esploso e che oggettivamente ha ancora enormi margini di crescita, che si legherebbe ai bianconeri per i prossimi cinque anni. Soulé sta dimostrando nel Lazio tutto il suo valore e dalle parti di Torino sono felici del percorso che ha iniziato.

Ecco perché Giuntoli non se lo farà sfuggire. Il nuovo direttore dell’area tecnica dei bianconeri sa bene che il futuro della Juve è dato soprattutto da quegli elementi che sono già in rosa e che possono portare i successi. Accordo pronto, quindi. E firma a quanto pare pure in arrivo.