“La Juventus falsa il sistema”: bordata choc dell’eterna rivale

Il presidente dell’eterna rivale in Serie A ha parlato dei bianconeri, ecco come viene riportato dal sito ‘Calcioefinanza’.

Come viene riportato dal ‘Calcioefinanza’, la Fiorentina sarebbe andata all’attacco della Juventus. Durante la rassegna stampa in onda sui canali ufficiali del club toscano, la conduttrice dello spazio “Buongiorno Viola Park” ha risposto – in nome del presidente Rocco Commisso e della società – a un articolo che parlava del progetto del nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli e del club bianconero come quello che sostiene più di tutti il sistema.

Così, infatti, è cioo che è stato detto: “Ci permettiamo di fare notare che immettere soldi sul mercato portando il proprio bilancio a un rosso di 127 milioni non significa finanziare il calcio italiano, ma falsarlo. Il nostro presidente, e non è l’unico ad averlo detto, ha sempre sostenuto che è ingiusto che i club con un bilancio sano siano svantaggiati rispetto a squadre – non solo la Juventus – che comprano calciatori a cifre esose, hanno monte ingaggi altissimi e che presentano poi bilanci clamorosamente in perdita», commenta la Fiorentina.

Frecciatina alla Juventus: “Falsato il sistema”

«Ci permettiamo di dire che secondo noi mettere delle plusvalenze fittizie a bilancio, come tra l’altro è emerso dalle sentenze, non è sostenere il sistema», ha concluso la società toscana nel suo duro attacco al club controllato da Exor. Come sappiamo le due società si affronteranno proprio nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Gli animi sono roventi per una sfida che si preavvisa, già, da cardiopalma.