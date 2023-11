L’eterna rivale lo consegna alla Juve: già scelto l’erede

Missione Fiorentina ormai all’orizzonte per la Juventus, domani sera attesa da una delicata trasferta in terra toscana.

Si sta parlando da qualche ore del possibile rinvio della partita a causa delle condizioni atmosferiche che hanno portato a distruzione e diversi morti nel centro Italia. Ma al momento la partita è confermata e ovviamente le due squadre sono alla ricerca della giusta concentrazione.

La Juventus vuole proseguire nella sua marcia verso il primo posto, un sogno da coltivare senza ansia perché la formazione di Allegri non può certo essere considerata come la favorita numero uno per il tricolore. Ci sono squadre con una rosa decisamente più attrezzata di quella bianconera. Che tra l’altro in queste prime settimane ha perso delle pedine importanti, soprattutto in mezzo al campo. Il traguardo da inseguire realmente è la conquista di un piazzamento utile per partecipare alla prossima Champions League. Ma non bisognerà perdere punti per strada.

Juventus, Szymanski al Napoli “libera” Zielinski?

Fondamentale sarà anche capire quali saranno le mosse che la Juventus effettuerà nel corso delle prossime settimane. Gennaio è dietro l’angolo e i bianconeri hanno la necessità di trovare dei nuovi centrocampisti sui quali poter contare nella seconda parte della stagione.

Come al solito sguardo rivolto anche ai parametri zero futuri. E un indizio su un obiettivo della Juventus arriva da “Fichajes”. Il portale spiega che il Napoli sta accelerando su Sebastian Szymanski del Fenerbahce come sostituto di Zielinski per la prossima stagione. Quest’ultimo infatti è in scadenza di contratto e il rinnovo con i partenopei pare essere lontano. La Juve monitora con attenzione la situazione del polacco, il cui rendimento negli ultimi anni è stato sempre molto positivo. Ingaggiare a zero un calciatore del genere sarebbe senz’altro un colpaccio.